Родственники ищут новосибирца, пропавшего после пяти бессонных ночей

Раньше Евгений никогда не уходил из дома

В микрорайоне Нижняя Ельцовка Советского района Новосибирска пропал 27-летний Евгений Лисс — мужчина ушёл из дома три дня назад, и с тех пор о нём ничего неизвестно.







«Женя купил месяц назад машину Nissan Sunny, давно об этом мечтал. После того как мечта сбылась, практически перестал спать — начал кататься по ночам. Во вторник, 22 августа, он вышел из дома, сказал, что пошёл на работу, но так там и не появился. Телефон отключен. Машина стоит у дома», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жена Евгения Екатерина Лисс. Она отметила, что раньше её супруг никогда не пропадал.





Два дня назад Екатерина обратилась в полицию и написала заявление о пропаже мужа. Девушка предполагает, что муж не спал уже несколько суток и может нуждаться в помощи врачей.





Рост мужчины — около 168 см, вес — 65 кг, у него среднее телосложение, карие глаза и смуглая кожа. Из особых примет: у Евгения шрам на правой брови и под глазом в виде чёрных полосок. На носу есть чёрная родинка, а на теле — шрам после удаления аппендицита. В день исчезновения Лисс был одет в ярко-салатовые шорты, красную майку и сандалии. С собой у него была красная сумка.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ не смогли оперативно подтвердить, числится ли Евгений в розыске.





В Новосибирске разыскивают также 50-летнюю Светлану Буянову, которая пропала 12 августа. Пока поиски не дали никаких результатов.