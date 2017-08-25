Родственники ищут новосибирца, пропавшего после пяти бессонных ночей

Раньше Евгений никогда не уходил из дома
Раньше Евгений никогда не уходил из дома

В микрорайоне Нижняя Ельцовка Советского района Новосибирска пропал 27-летний Евгений Лисс — мужчина ушёл из дома три дня назад, и с тех пор о нём ничего неизвестно.


«Женя купил месяц назад машину Nissan Sunny, давно об этом мечтал. После того как мечта сбылась, практически перестал спать — начал кататься по ночам. Во вторник, 22 августа, он вышел из дома, сказал, что пошёл на работу, но так там и не появился. Телефон отключен. Машина стоит у дома», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ жена Евгения Екатерина Лисс. Она отметила, что раньше её супруг никогда не пропадал.


Два дня назад Екатерина обратилась в полицию и написала заявление о пропаже мужа. Девушка предполагает, что муж не спал уже несколько суток и может нуждаться в помощи врачей. 


Рост мужчины — около 168 см, вес — 65 кг, у него среднее телосложение, карие глаза и смуглая кожа. Из особых примет: у Евгения шрам на правой брови и под глазом в виде чёрных полосок. На носу есть чёрная родинка, а на теле — шрам после удаления аппендицита. В день исчезновения Лисс был одет в ярко-салатовые шорты, красную майку и сандалии. С собой у него была красная сумка.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ не смогли оперативно подтвердить, числится ли Евгений в розыске.


В Новосибирске разыскивают также 50-летнюю Светлану Буянову, которая пропала 12 августа. Пока поиски не дали никаких результатов.

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Ольга Власова
Фото предоставлено Екатериной Лисс

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