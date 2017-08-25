На Калинина ей не место: «Девочку на шаре» Григоряна поставят в новом парке Кольцово

В наукограде Кольцово под Новосибирском начали обустраивать аллею и ландшафтный парк на перекрёстке проспекта Академика Сандахчиева и улицы Технопарковой. По планам администрации, здесь в ближайшее время установят монумент «Моя Сибирь» работы скульптора Арама Григоряна.


Эскиз скульптурной композиции «Моя Сибирь» в центре Кольцово
Эскиз скульптурной композиции «Моя Сибирь» в центре Кольцово


«Там будет интересная композиция. Если всё без срывов пойдёт, то к концу сентября – началу октября [планируем] с этим делом закончить», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ глава Кольцово Николай Красников. На сайте наукограда указано, что работы начались 18 августа, сегодня на площадке готовят котлован для установки монумента и обустраивают тротуар вдоль дороги.


Строители работают на площадке с 18 августа
Строители работают на площадке с 18 августа


Для будущего монумента готовят котлован
Для будущего монумента готовят котлован


Высота монумента составит порядка 10 м. «Это земной шар и девушка, выпускающая, как мы их называем, инновационных голубей, потому что это возле площадки биотехнопарка, фирмы "Катрен", "Ангиолайна", — объяснил Красников. — На въезде из Академгородка открывается панорама ландшафтной зоны, всего Кольцово, и [приезжающих] будет встречать девушка».


Монумент был создан Арамом и Еленой Григорян. В 2006 году он победил на конкурсе на лучшее архитектурно-художественное решение скульптурной композиции на площади Калинина в Новосибирске, приуроченном к 425-летию присоединения Сибири к России. Но до реализации дело так и не дошло.


Проект благоустройства ландшафтного парка и аллеи на проспекте Академика Сандахчиева
Проект благоустройства ландшафтного парка и аллеи на проспекте Академика Сандахчиева


Первоначально благоустроить территорию планировалось силами самого посёлка Кольцово, но затем её включили в федеральную программу «Парки малых городов». Проект ландшафтного парка целиком оценивается в 14,6 млн рублей, а сам монумент установят на спонсорские средства. «Создан фонд "Мой наукоград", через который идёт обустройство разных пространств Кольцово, включая центральную ландшафтную зону», — пояснил мэр наукограда.


По этой же федеральной программе в наукограде также обустраивают тропу здоровья в «Парке Кольцово».

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Лиза Пичугина
Иллюстрации с сайта kolcovo.ru (1, 4), фото Ярослава Попенко (2, 3)

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