Новосибирцы обидели депутата в соцсетях. И дорогу на Плющихинском всё-таки начали ремонтировать

24 августа на улице работала техника

Разбитый участок грунтовой дороги вдоль жилмассивов Плющихинский и МЖК Восточный в Новосибирске закатали в бетон — 24 августа жители микрорайонов заметили бульдозеры, которые выравнивали землю.





«Вчера начали и закончили, это участок напротив дома № 40/2 по улице Высоцкого. Один участок — самый плохой с ямами и лужами. Такая дорога до первого хорошего дождя, потом это всё стечёт во дворы многоэтажек», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница микрорайона Мария в переписке в соцсети «ВКонтакте».







Напомним: неделю назад жители Плющихинского жилмассива устроили обидный флешмоб на странице депутата Сергея Конько в соцсети «ВКонтакте» — десятки новосибирцев написали на стене депутата одно и то же: «Где дорога?». Сделать проезд Конько обещал во время своей предвыборной кампании, однако планы так и остались на бумаге.





В приёмной депутата по округу № 34 Сергея Конько сообщили, что работы на дороге ещё не завершены. «Работы по отсыпке грунтовой дороги, соединяющей улицу Высоцкого с улицей Коминтерна, выполняются в это время года второй год подряд совместно с застройщиком», — заявили в приёмной депутата.





А так дорога выглядела уже 25 августа





В конце декабря в мэрии заявляли, что дорога на Плющихинский жилмассив нужна, но появится она не раньше 2020 года. В департаменте транспорта тогда заметили, что перед строительством нужно оформить землю, разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство.