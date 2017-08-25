Днём 25 августа вода в фонтане Нарымского сквера Новосибирска стала зелёного цвета.





Фонтан в Нарымском сквере стал ярко-зелёным





Фотографию фонтана прислал в редакцию читатель НГС. Очевидец уточнил, что сфотографировал зелёную воду около 15:00.







«Фонтан не пахнет, так что, скорее всего, вода не зацвела, а её кто-то подкрасил в такой ярко-зелёный цвет», — рассказал НГС.НОВОСТИ читатель.







Раньше фонтаны в зоопарке и сквере на Орджоникидзе в ярко-зелёный цвет красил руководитель проекта «Простая наука» Михаил Демидов. Он использовал флуоресцеин натрия, который также называется уранин. «Он безвреден абсолютно для человека, медицински разрешен, применяется в теплосетях для поиска утечек. Если он попадёт в питьевую воду, ничего человеку не будет», — рассказывал Демидов.







Покрасить фонтан в такой цвет можно с помощью флуоресцеина натрия





Михаил Демидов уточнил, что в этот раз фонтан покрасил не он.

