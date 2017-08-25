Замученную собаку сбросили с седьмого этажа в Краснообске

Бродячая собака прибилась к дому за несколько дней до смерти

Из многоэтажки в посёлке Краснообск под Новосибирском выбросили пса, который прибился к дому № 114 несколько дней назад.







«Уборщица, которая работает в этом доме, была в этот момент на улице. Рядом с ней с высоты упала собака — она была ещё живая. Ориентировочно её скинули с 7-го этажа. Другой свидетель видел, как её кто-то толкал, выкидывал, но пока это недостоверная информация — человека этого надо найти и пообщаться», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший партнёр ООО «Законное право» Сергей Егоров, который занялся происшествием после обращения зоозащитного фонда «С правом на надежду». Инцидент произошёл 24 августа.







Погибший пёс играл с детьми во дворе. Ночью он спал на первом этаже одноподъездного дома.





Очевидцы рассказали Егорову, что с 7-го по 14-й этаж подъезда нашли следы крови и собачью шерсть. У двери кладовки на верхнем, 14-м этаже остались следы когтей собаки. Уборщица, которая нашла пса, отметила, что животное скончалось у неё на руках. Лапы собаки были раздроблены.





«Её мучили, мучили и выкинули — предварительная версия такая», — добавил Сергей Егоров.







На место происшествия приезжала полиция, передали информацию об инциденте в ТСЖ. По словам Егорова, в доме есть видеокамера, по которой можно отследить всех входивших в подъезд — эти записи изучат.







В пресс-службе областного управления МВД корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что полиция занимается происшествием — идёт доследственная проверка.







В октябре 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом громком случае живодёрства — в аэропорту Толмачёво задержали 17-летнюю хабаровчанку, которую подозревали в жестоких убийствах животных. Сегодня, по информации ТАСС, девушке и двум её соучастникам вынесли обвинительный приговор. Задержанная в новосибирском аэропорту Алёна Савченко получила четыре года и три месяца в колонии общего режима. Её сообщники Алина Орлова и Виктор Смышляев также получили реальные сроки в колонии. Суд установил, что они замучили не менее 15 животных — собак, кошек и голубей, фото и видео расправ они выкладывали в социальные сети.