Из-за ремонта теплосетей изменили маршрут автобуса № 31

В Новосибирске на десять дней изменится маршрут автобуса № 31 «Ключ-Камышенское плато – ж/д вокзал Новосибирск-Главный».


Автобус № 31 изменит схему движения на десять дней
Автобус № 31 изменит схему движения на десять дней


Автобус поменяет схему движения с 29 августа по 7 сентября из-за ремонта теплосетей на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской.


Стандартная схема движения помечена сиреневым, новая — зелёным
Стандартная схема движения помечена сиреневым, новая — зелёным


«В районе перекрёстка проезжая часть улицы Бориса Богаткова сужается на восемь метров, а улицы Пролетарской — на пять метров», — рассказали в мэрии Новосибирска. 


Улицы, по которым можно объехать перекрёсток, помечены зелёным
Улицы, по которым можно объехать перекрёсток, помечены зелёным


Со стороны Военной автобус № 31 поедет с левым поворотом на улицу Бориса Богаткова по Кошурникова, с правым поворотом на Никитина, далее — как обычно. В обратном направлении со стороны улицы Никитина по Пролетарской маршрут не изменится.


Схемы движения троллейбусов № 7 и № 10, автобусов № 6, 39, 44, 98 и маршруток № 16, 18, 42, 51, 64 останутся без изменений, заверили в мэрии.


Автомобилисты смогут объехать суженный перекрёсток по прилегающим улицам — Артиллерийской, Гурьевской, Карла Либкнехта. 


На этой неделе дорожники также перекрыли участок улицы Вертковской возле дома № 13 по улице Сибиряков-Гвардейцев. Причиной также стал ремонт тепловых сетей.

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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2, 3)

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