Из-за ремонта теплосетей изменили маршрут автобуса № 31

В Новосибирске на десять дней изменится маршрут автобуса № 31 «Ключ-Камышенское плато – ж/д вокзал Новосибирск-Главный».





Автобус № 31 изменит схему движения на десять дней





Автобус поменяет схему движения с 29 августа по 7 сентября из-за ремонта теплосетей на перекрёстке улиц Бориса Богаткова и Пролетарской.







Стандартная схема движения помечена сиреневым, новая — зелёным





«В районе перекрёстка проезжая часть улицы Бориса Богаткова сужается на восемь метров, а улицы Пролетарской — на пять метров», — рассказали в мэрии Новосибирска.







Улицы, по которым можно объехать перекрёсток, помечены зелёным





Со стороны Военной автобус № 31 поедет с левым поворотом на улицу Бориса Богаткова по Кошурникова, с правым поворотом на Никитина, далее — как обычно. В обратном направлении со стороны улицы Никитина по Пролетарской маршрут не изменится.







Схемы движения троллейбусов № 7 и № 10, автобусов № 6, 39, 44, 98 и маршруток № 16, 18, 42, 51, 64 останутся без изменений, заверили в мэрии.







Автомобилисты смогут объехать суженный перекрёсток по прилегающим улицам — Артиллерийской, Гурьевской, Карла Либкнехта.







На этой неделе дорожники также перекрыли участок улицы Вертковской возле дома № 13 по улице Сибиряков-Гвардейцев. Причиной также стал ремонт тепловых сетей.