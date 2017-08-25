В Новосибирске появились наглые похитители велосипедов

В Новосибирске объявилось несколько банд, специализирующихся на кражах велосипедов — две группы уже задержаны

В Новосибирске активизировались воры велосипедов. Одна из банд действует на левом берегу — 24 августа пропали два велосипеда из дома по улице Пархоменко, 29, до этого обворовали соседний дом. Преступников не остановило даже то, что в зданиях было видеонаблюдение, а в подъездах — консьержи.







«Два велосипеда увели где-то с 17:00 до 17:30. Они стояли на площадке десятого этажа, скрепленные между собой тросом с кодовым замком. Так получилось, что я в это время с ребёнком гулял. Полиция оценила ущерб с учётом износа в 18 тысяч, а покупались они за 25–30», — рассказал НГС.НОВОСТИ Константин, живущий на улице Пархоменко, 29.





В соседнем, 27-м доме одна из краж случилась 21 августа в девять часов вечера. Преступник срезал тросик, которым техника была пристегнута к трубе возле квартиры владельцев.







Как рассказал Константин, двое предполагаемых преступников вошли в подъезд и сказали консьержке, что они идут на тринадцатый этаж. Вывели велосипеды преступники через пожарную лестницу и отдельный выход из дома, причём везде попали в поле зрения камер видеонаблюдения.





«Около двадцати лет, не бомжеватые. Оба в бейсболках, цветных футболках. Для полиции там есть полезная информация», — описал жуликов начальник службы безопасности компании-застройщика Sky Group Игорь Страцинский.







В областной полиции пояснили, что кражи велосипедов — сезонное явление, обычно они и происходят летом. Правда, в последнее время краж стало больше, а преступники действуют группами.







«За последнее время уже две группы задержаны, которые специализировались [на кражах велосипедов]. Одна в Советском [районе], другая — в Кировском», — сообщили в пресс-службе областной полиции и добавили, что за групповые кражи по ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрено до пяти лет лишения свободы.





Прошлым летом и осенью велосипеды несколько раз воровали с парковки элитного жилого комплекса «Кедровый». Преступники проникали на закрытую территорию комплекса через забор.

