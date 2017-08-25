НГУ попал в список вузов, которые могут сами присуждать учёные степени

В НГУ надеются, что теперь в вузе появится больше аспирантов
В НГУ надеются, что теперь в вузе появится больше аспирантов

Новосибирский госуниверситет вошёл в число вузов, которые смогут сами присуждать степени кандидатов и докторов наук.


Перечень из 19 вузов и четырёх научных организаций утвердило Правительство РФ, документ опубликован сегодня, 25 августа, на сайте Кабмина. 


«Для университета это исключительно важное решение, потому что в НГУ есть всего один [диссертационный] совет, и из-за этого нам дают мало мест в аспирантуру. Мы очень надеемся, что разрешение НГУ присуждать степени по собственным стандартам приведёт к тому, что у нас увеличится количество аспирантов. Сейчас, к счастью, места в аспирантуру выделяют партнёрам института. Это позволяет привести ситуацию в норму. Университет занимается образовательной составляющей, а институты — научной работой», — прокомментировал решение правительства проректор по программам развития Алексей Окунев.


По словам Окунева, вуз подал документы для внесения в список правительства три месяца назад. Тем не менее решение правительства стало полной неожиданностью.


Раньше самостоятельно присуждать учёные степени в России могли только два вуза — МГУ и СПбГУ. Сейчас в аспирантуру НГУ каждый год принимают по 90 человек, всего в вузе числится около 380 аспирантов.


Из Сибири в список правительства кроме Новосибирского национального исследовательского университета попали Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Томский политехнический университет.


В августе для НГУ случилось ещё одно приятное событие — университет вошёл в топ-500 лучших вузов мира по версии Шанхайского рейтинга. Из российских вузов вместе с ним в списке оказались только МГУ им. Ломоносова и СПбГУ.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 1681
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено