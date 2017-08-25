НГУ попал в список вузов, которые могут сами присуждать учёные степени

В НГУ надеются, что теперь в вузе появится больше аспирантов

Новосибирский госуниверситет вошёл в число вузов, которые смогут сами присуждать степени кандидатов и докторов наук.







Перечень из 19 вузов и четырёх научных организаций утвердило Правительство РФ, документ опубликован сегодня, 25 августа, на сайте Кабмина.







«Для университета это исключительно важное решение, потому что в НГУ есть всего один [диссертационный] совет, и из-за этого нам дают мало мест в аспирантуру. Мы очень надеемся, что разрешение НГУ присуждать степени по собственным стандартам приведёт к тому, что у нас увеличится количество аспирантов. Сейчас, к счастью, места в аспирантуру выделяют партнёрам института. Это позволяет привести ситуацию в норму. Университет занимается образовательной составляющей, а институты — научной работой», — прокомментировал решение правительства проректор по программам развития Алексей Окунев.





По словам Окунева, вуз подал документы для внесения в список правительства три месяца назад. Тем не менее решение правительства стало полной неожиданностью.





Раньше самостоятельно присуждать учёные степени в России могли только два вуза — МГУ и СПбГУ. Сейчас в аспирантуру НГУ каждый год принимают по 90 человек, всего в вузе числится около 380 аспирантов.





Из Сибири в список правительства кроме Новосибирского национального исследовательского университета попали Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Томский политехнический университет.





В августе для НГУ случилось ещё одно приятное событие — университет вошёл в топ-500 лучших вузов мира по версии Шанхайского рейтинга. Из российских вузов вместе с ним в списке оказались только МГУ им. Ломоносова и СПбГУ.