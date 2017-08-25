Гимнасты и бесплатный сыр: улицу Ленина перекроют ради новых фестивалей

Выступление музыкантов на улице Ленина
Выступление музыкантов на улице Ленина

В эти выходные на пешеходной улице Ленина в Новосибирске покажут спортивные танцы и проведут фестиваль уличных артистов «Шляпа».


Улица станет пешеходной с полуночи 26 августа до 5:00 28 августа на отрезке от Красного проспекта до улицы Урицкого. Для машин оставят сквозной проезд по Советской.


«Такой эксперимент — перекрытие по выходным дням части центральной улицы Новосибирска для концертных площадок, представлений музыкантов и уличных театров, точек питания и выставок ремёсел — позволит на практике просчитать все за и против проекта обустройства на улице Ленина пешеходной зоны», — сообщили в пресс-центре мэрии.


В эти выходные на улице будут показывать выступления по танцевальному спорту и спортивной гимнастике, проведут тренировки по кроссфиту и фестиваль уличных артистов «Шляпа». С концертом выступит актёр театра «Глобус» Алексей Корнев. Также здесь пройдут фестиваль народных промыслов и ремёсел и ярмарка товаров местного производства «Сделано в Новосибирске».


В программе развлечений викторины, чайные церемонии, мастер-классы по изготовлению цветов и украшений, выставка автомобилей новосибирского автомотоклуба, дегустация сыра и кофе.


Выставка ретромашин на улице Ленина
Выставка ретромашин на улице Ленина


Ранее власти пообещали, что каждые выходные до 17 сентября на пешеходной улице Ленина будут устраивать разные фестивали. Например, в прошлые выходные здесь был праздник «Улица Ленина НСК».

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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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