Бывший главврач поликлиники вернул миллион, который потратил на няню сына

Ленинский районный суд дал Ярославу Зулину условный срок — бывший главврач сам вернул деньги и признал вину
Ленинский районный суд дал Ярославу Зулину условный срок — бывший главврач сам вернул деньги и признал вину

Ленинский районный суд Новосибирска дал условный срок бывшему главному врачу поликлиники № 26 Ярославу Зулину — он признал вину и вернул деньги, которые взял со счёта медучреждения и потратил на няню для своего сына. 


Суд рассматривал дело 43-летнего Ярослава Зулина около месяца. Сегодня в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что мужчина признан виновным в крупной растрате чужих денег. Ранее в ведомстве рассказали, что в октябре 2009 года Ярослав Зулин нанял на работу в поликлинику няню для своего ребёнка.


За работу главврач перечислил со счёта поликлиники на банковскую карту няни почти 1,1 млн рублей, отметили в региональной прокуратуре. При этом няня не появлялась в поликлинике.  


Ярослав Зулин решил вернуть деньги до суда. «В июле [2017 года] через банк деньги вернул. Вину признал полностью, с предъявленным [обвинением] согласился. В июле он предоставил сведения в суд, что оплатил», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Ленинского района Новосибирска Виталий Перов.


Суд посчитал смягчающими обстоятельствами возврат денег и признание вины. Также в Ленинском суде учли, что Зулин воспитывает малолетнего сына и дали бывшему главврачу трёхлетний условный срок. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре

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Мария Морсина
Фото Густаво Зырянова

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