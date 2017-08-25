Две иномарки столкнулись лоб в лоб на Толмачёвской

Nissan Cefiro лоб в лоб столкнулся с Toyota Windom
Nissan Cefiro лоб в лоб столкнулся с Toyota Windom

Днём 25 августа на улице Толмачёвская в Новосибирске столкнулись три иномарки: Nissan Cefiro, Nissan Skyline и Toyota Windom.


Авария случилась в 12:10 недалеко от остановки «Тарная база».


«Nissan Skyline ехал со стороны города Обь, Toyota Windom — ему навстречу, а Nissan Cefiro выезжал со второстепенной дороги. Водитель "Цефиро" при выезде не пропустил "Скайлайн", поэтому последний задел "Цефиро" по касательной, а потом вылетел на "встречку"», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


На «встречке» Nissan Cefiro лоб в лоб столкнулся с Toyota Windom. 


В машинах сработали подушки безопасности
В машинах сработали подушки безопасности


По данным «Австоспаса», в обеих машинах сработали подушки безопасности. Врачи «скорой помощи» осмотрели водителей — оба отказались от госпитализации.


Передние части двух машин превратились в груду металла
Передние части двух машин превратились в груду металла


Одно из последних серьёзных лобовых столкновений случилось в конце июля на Морском проспекте — там в ДТП попали Toyota Vitz и BMW X3. На месте аварии погиб 50-летний водитель Toyota Vitz.

Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 5577
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено