Две иномарки столкнулись лоб в лоб на Толмачёвской

Nissan Cefiro лоб в лоб столкнулся с Toyota Windom

Днём 25 августа на улице Толмачёвская в Новосибирске столкнулись три иномарки: Nissan Cefiro, Nissan Skyline и Toyota Windom.





Авария случилась в 12:10 недалеко от остановки «Тарная база».







«Nissan Skyline ехал со стороны города Обь, Toyota Windom — ему навстречу, а Nissan Cefiro выезжал со второстепенной дороги. Водитель "Цефиро" при выезде не пропустил "Скайлайн", поэтому последний задел "Цефиро" по касательной, а потом вылетел на "встречку"», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







На «встречке» Nissan Cefiro лоб в лоб столкнулся с Toyota Windom.







В машинах сработали подушки безопасности





По данным «Австоспаса», в обеих машинах сработали подушки безопасности. Врачи «скорой помощи» осмотрели водителей — оба отказались от госпитализации.







Передние части двух машин превратились в груду металла





Одно из последних серьёзных лобовых столкновений случилось в конце июля на Морском проспекте — там в ДТП попали Toyota Vitz и BMW X3. На месте аварии погиб 50-летний водитель Toyota Vitz.

