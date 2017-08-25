К Новосибирску свезли военные КамАЗы, вертолёты и системы ПВО

Мероприятие проходит на аэродроме войсковой части около аэропорта Толмачёво
Мероприятие проходит на аэродроме войсковой части около аэропорта Толмачёво

Сегодня, 25 августа, на аэродроме у Толмачёво открылся Международный военно-технический форум «Армия-2017». Он будет работать ближайшие три дня — в пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 до 16:00.


Как пояснили НГС.НОВОСТИ организаторы, в течение всех трёх дней на форуме будет работать выставка военной техники, в том числе авиатехники, технических средств разведки. Гостям показывают образцы стрелкового оружия и современной экипировки военнослужащих, а также выступления бойцов, к примеру, по рукопашному бою и многие другие. Кроме того, все три дня будет работать передвижная выставка от Дома офицеров — «Русский герой — Александр Покрышкин, Великие полководцы России, выставка раритетного оружия». На площадке поставили палатки, где желающие могут записаться на военную службу по контракту, и организовали концерты военных творческих коллективов.


Новосибирцам показывают военную технику, которая стоит на вооружении России
Новосибирцам показывают военную технику, которая стоит на вооружении России


Детям разрешают посидеть внутри военной техники...
Детям разрешают посидеть внутри военной техники...


...и посмотреть в прицел
...и посмотреть в прицел


Программа форума в Новосибирске


Пятница, 25 августа:


  • с 12:00 до 16:00 — выставка Дома офицеров Новосибирского гарнизона «Русский герой — Александр Покрышкин, Великие полководцы России, выставка раритетного оружия», выставка военной техники, демонстрация подвижного комплекса врачебной помощи, показ техники МЧС;
  • с 13:30 до 13:45 и с 15:10 до 15:25 — показательные выступления военнослужащих десантно-штурмовой бригады;
  • с 14:15 до 14:45 — показательные выступления спортсменов и воинских частей армии и НСО.

Суббота, 26 августа:


  • с 12:00 до 16:00 — выставка Дома офицеров Новосибирского гарнизона «Русский герой — Александр Покрышкин, Великие полководцы России, выставка раритетного оружия», выставка военной техники, демонстрация подвижного комплекса врачебной помощи, показ техники МЧС;
  • с 13:30 до 13:45 и с 15:30 до 15:45 — показательные выступления военнослужащих десантно-штурмовой бригады.

Воскресенье, 27 августа:


  • с 12:00 до 16:00 — выставка Дома офицеров Новосибирского гарнизона «Русский герой — Александр Покрышкин, Великие полководцы России, выставка раритетного оружия», выставка военной техники, демонстрация подвижного комплекса врачебной помощи, показ техники МЧС;
  • с 12:10 до 13:25 — выступление Новосибирского городского духового оркестра;
  • с 13:30 до 13:45 — показательные выступления военнослужащих десантно-штурмовой бригады;
  • с 15:00 до 15:30 — митинг, посвящённый завершению международного военно-технического форума, вручение благодарственных писем, гимн России в исполнении военного оркестра.


На выставке показывают и авиатехнику, например, вертолёт Ми-26 и самолёт Ан-12 и другие
На выставке показывают и авиатехнику, например, вертолёт Ми-26 и самолёт Ан-12 и другие


Для многих выставка военной техники — отличный повод сменить старую аватарку
Для многих выставка военной техники — отличный повод сменить старую аватарку


Мероприятие сопровождается выступлениями десантно-штурмовой бригады
Мероприятие сопровождается выступлениями десантно-штурмовой бригады


III Международный военно-технический форум «Армия-2017» проходит с 22 по 27 августа 2017 года в нескольких городах России: в Москве, в Свердловской, Самарской и Новосибирской областях. В форуме принимают участие более 1000 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, чтобы обсудить вопросы развития российской армии.


Аэродром войсковой части, где проходит мероприятие
Аэродром войсковой части, где проходит мероприятие


Мероприятия на военную тематику в Новосибирске проводят регулярно, к примеру, в День Победы в Первомайском сквере развернули несколько палаток мобильного информационного пункта — во время праздника службой по контракту заинтересовались несколько десятков новосибирцев. А недавно на аэродроме Мочище прошло зрелищное авиашоу с участием пилотажной группы «Барсы», которая состоит из девушек-пилотов.

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Кирилл Шматков
Фото и схема Александра Ощепкова

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