К Новосибирску свезли военные КамАЗы, вертолёты и системы ПВО

Мероприятие проходит на аэродроме войсковой части около аэропорта Толмачёво

Сегодня, 25 августа, на аэродроме у Толмачёво открылся Международный военно-технический форум «Армия-2017». Он будет работать ближайшие три дня — в пятницу, субботу и воскресенье с 12:00 до 16:00.





Как пояснили НГС.НОВОСТИ организаторы, в течение всех трёх дней на форуме будет работать выставка военной техники, в том числе авиатехники, технических средств разведки. Гостям показывают образцы стрелкового оружия и современной экипировки военнослужащих, а также выступления бойцов, к примеру, по рукопашному бою и многие другие. Кроме того, все три дня будет работать передвижная выставка от Дома офицеров — «Русский герой — Александр Покрышкин, Великие полководцы России, выставка раритетного оружия». На площадке поставили палатки, где желающие могут записаться на военную службу по контракту, и организовали концерты военных творческих коллективов.





Новосибирцам показывают военную технику, которая стоит на вооружении России





Детям разрешают посидеть внутри военной техники...





...и посмотреть в прицел





Программа форума в Новосибирске







Пятница, 25 августа:





с 12:00 до 16:00 — выставка Дома офицеров Новосибирского гарнизона «Русский герой — Александр Покрышкин, Великие полководцы России, выставка раритетного оружия», выставка военной техники, демонстрация подвижного комплекса врачебной помощи, показ техники МЧС;

с 13:30 до 13:45 и с 15:10 до 15:25 — показательные выступления военнослужащих десантно-штурмовой бригады;

с 14:15 до 14:45 — показательные выступления спортсменов и воинских частей армии и НСО.

Суббота, 26 августа:





с 12:00 до 16:00 — выставка Дома офицеров Новосибирского гарнизона «Русский герой — Александр Покрышкин, Великие полководцы России, выставка раритетного оружия», выставка военной техники, демонстрация подвижного комплекса врачебной помощи, показ техники МЧС;

с 13:30 до 13:45 и с 15:30 до 15:45 — показательные выступления военнослужащих десантно-штурмовой бригады.

Воскресенье, 27 августа:







с 12:00 до 16:00 — выставка Дома офицеров Новосибирского гарнизона «Русский герой — Александр Покрышкин, Великие полководцы России, выставка раритетного оружия», выставка военной техники, демонстрация подвижного комплекса врачебной помощи, показ техники МЧС;

с 12:10 до 13:25 — выступление Новосибирского городского духового оркестра;

с 13:30 до 13:45 — показательные выступления военнослужащих десантно-штурмовой бригады;

с 15:00 до 15:30 — митинг, посвящённый завершению международного военно-технического форума, вручение благодарственных писем, гимн России в исполнении военного оркестра.





На выставке показывают и авиатехнику, например, вертолёт Ми-26 и самолёт Ан-12 и другие





Для многих выставка военной техники — отличный повод сменить старую аватарку





Мероприятие сопровождается выступлениями десантно-штурмовой бригады





III Международный военно-технический форум «Армия-2017» проходит с 22 по 27 августа 2017 года в нескольких городах России: в Москве, в Свердловской, Самарской и Новосибирской областях. В форуме принимают участие более 1000 российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, чтобы обсудить вопросы развития российской армии.





Аэродром войсковой части, где проходит мероприятие





Мероприятия на военную тематику в Новосибирске проводят регулярно, к примеру, в День Победы в Первомайском сквере развернули несколько палаток мобильного информационного пункта — во время праздника службой по контракту заинтересовались несколько десятков новосибирцев. А недавно на аэродроме Мочище прошло зрелищное авиашоу с участием пилотажной группы «Барсы», которая состоит из девушек-пилотов.