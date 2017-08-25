Александра Солодкина-старшего взяли на работу в компанию, которая строит набережную

Александр Солодкин-старший

Бывший советник губернатора по спорту Александр Солодкин-старший занял руководящую должность в компании «Перлит-Строй», которая занимается реконструкцией Михайловской набережной Новосибирска.





«Я работаю коммерческим директором в "Перлит-Строй", больше года уже, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Александр Солодкин-старший. — Забот полно. Объектов много, никто не рассчитывается. Занимаюсь спортивной тематикой».







Он уточнил, что занимается крупным спортивным объектом, который планируют сдать в сентябре. Каким именно, уточнять не стал, объяснив это тем, что «когда говоришь, не сбывается».







Сейчас Александру Солодкину-старшему 74 года. В феврале 2010 года его вместе с сыном Александром Солодкиным-младшим (тогда был вице-мэром Новосибирска) задержали по подозрению в совершении тяжких преступлений. В 2015 году суд признал их виновными в пособничестве преступной группировке, известной как «банда Трунова». Экс-советник губернатора Толоконского по спорту получил наказание в виде 6 лет колонии общего режима и штраф за ущерб областному бюджету — 1,2 млн рублей. В июне 2016 года Александр Солодкин-старший вышел на свободу, но информации о том, чем он занимается после освобождения, не было.





Александр Солодкин-старший на Михайловской набережной во время визита мэра Новосибирска Анатолия Локтя 24 августа 2017 года





Напомним, строительная компания «Перлит-Строй», где сейчас работает Солодкин-старший, занимается реконструкцией Михайловской набережной. У компаний из группы «Перлит» есть крупные проекты в дорожном и жилищном строительстве: «Перлит-Развитие» возводит ЖК «Дождь» около ДКЖ, а ООО «Перлит-Строй» — давний подрядчик мэрии по строительству и ремонту городских дорог. Компания уже известна своим сотрудничеством с городскими властями — по концессионному соглашению она построила снегоплавильную станцию.





Солодкин-старший — не первый экс-чиновник, который занял должность в компании «Перлит-Строй». В прошлом году НГС.НОВОСТИ стало известно о том, что туда же устроился и бывший глава городского департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Валерий Жарков. Перед отставкой в октябре 2015 года Жаркова критиковали за плохую работу, в том числе плохую уборку снега и затягивание сроков ввода развязки на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе. Недавно Валерий Жарков опять сменил место работы — его назначили начальником областного учреждения «Мост», которое будет заниматься сносом частных домов в зоне строительства четвёртого моста через Обь.

