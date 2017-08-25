Снег пойдёт в октябре: метро и «скорая» заказали уборку сугробов

На уборку снега метро потратит больше миллиона рублей

Новосибирский метрополитен начал готовиться к зиме летом — он уже заказал уборку снега возле станций.







«Сроки оказания услуг: периоды с 1 октября 2017 года по 30 апреля 2018 года и с 1 октября 2018 года по 30 апреля 2019 года», — говорится в документах на сайте госзакупок.







Метро оценила двухлетний контракт в 1 млн 176 тысяч рублей. За эти деньги 500 грузовиков должны будут увезти со всех станций метро, из депо «Ельцовское» и инженерного корпуса на Серебренниковской 6 тысяч кубов снега.







В контракте отмечается, что компания, которая выиграет конкурс, будет работать по заявке от метро, когда понадобится чистка.







А Новосибирский государственный технический университет решил договориться о чистке крыш. За 800 тысяч рублей рабочие должны будут сбивать с крыш сосульки, сбрасывать снег и убирать наледь. Контракт начнет действовать с 15 ноября 2017 года, а закончится 31 марта 2018 года.







«Общая площадь, подлежащая очистке, — 42670 кв. м», — отмечается в договоре.







В то же время для школы № 155 на Ключ-Камышенском плато мэрия уже заказала собственный снегоуборщик стоимостью 328 тысяч рублей. У этой техники будет бензиновый двигатель с мощностью 8 лошадиных сил, объем топливного бака 2,8 л, ширина захвата снега не менее 680 мм, а высота захвата — не менее 450 мм.







Станция скорой мединской помощи тоже заказала уборку снега на шести своих подстанциях до конца декабря. Предполагается, что за 174 тысячи рублей оттуда вывезут 1200 кубов снега.







В начале августа также стало известно, что «Новосибирскавтодор» собрался покупать тракторы и щётки за 210 млн рублей — ими будут убирать снег с областных трасс.