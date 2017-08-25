Сибирячка отправилась в США с огромным телескопом, чтобы увидеть солнечное затмение

Полная фаза затмения в США 21 августа 2017 года

Заведующая обсерваторией новосибирского астрофизического комплекса «Вега» и лабораторией атомной физики и спектроскопии Альфия Нестеренко рассказала о поездке в США — 21 августа и она наблюдала за полным солнечным затмением.





Поехать на другой континент, чтобы увидеть уникальное явление, она решила ещё в 2008 году — тогда солнечное затмение в Новосибирске привлекло внимание американских учёных, рассказала она корреспонденту НГС.НОВОСТИ 24 августа.





Альфия Нестеренко остановилась в штате Мичиган, но, чтобы увидеть затмение, ей пришлось поехать в Теннесси примерно в 600 км от Мичигана. «Мы изучали статистику погодных изменений. Изначально мы планировали наблюдать в Небраске, но облачный покров изменился, и нам пришлось поехать в Теннесси, где мы жили до этого несколько лет», — рассказала Нестеренко.







По её словам, добраться до линии наблюдений было непросто. Дорожные развязки в штате Огайо, через который ей пришлось ехать до места, «очень плохо продуманы», особенно около города Цинциннати. Нестеренко простояла в пробках несколько часов, проблем добавили жара и «несвоевременное желание дорожных служб делать разметку на дороге именно перед полным солнечным затмением». По дороге висели плакаты и цифровые табло с отсчётом времени до наступления затмения, вспоминает она.







Место, откуда Альфия Нестеренко наблюдала за солнечным затмением





За затмением Нестеренко наблюдала недалеко от места под названием Sweet Water, около Церкви Виктория — её служащие согласились выключить уличные фонари. «Добравшись до места, мы протестировали оборудование, настроили монтировку на Полярную звезду и провели ночь рядом с оборудованием. Американцы, которые также загодя прибыли туда из разных городов, живо интересовались инструментом и наблюдениями. В основном люди были оснащены только камерами и маленькими треногами», — говорит Нестеренко. Её телескоп так привлекал внимание американцев, что во время полной фазы затмения сибирячке пришлось поставить рядом объявление с просьбой не беспокоить учёных.







Снимок затмения, который сделала Альфия Нестеренко





Перед затмением на небе появились облака, вспоминает она, что ставило под угрозу все наблюдения: «Солнце чуть запутывалось в них», — говорит Нестеренко. Однако в последний момент облака отошли от светила — учёным удалось сделать снимки. «Конечно же, у всех было очень радостное настроение во время всех фаз затмения, несмотря на полицейскую машину, постоянно находившуюся неподалёку. Главными и очень ожидаемыми были две с половиной минуты полной фазы затмения — люди не могли удержать восторженных возгласов. Птицы тоже громче зазвучали. Появились звёзды: Меркурий рядом с Солнцем, подальше Венера», — делится впечатлениями учёный.





В мае НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали о новосибирской обсерватории «Вега», которой заведует Нестеренко — там пытаются защитить человечество от метеоритов и верят в НЛО.