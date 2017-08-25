Сибирячка отправилась в США с огромным телескопом, чтобы увидеть солнечное затмение

Полная фаза затмения в США 21 августа 2017 года
Полная фаза затмения в США 21 августа 2017 года

Заведующая обсерваторией новосибирского астрофизического комплекса «Вега» и лабораторией атомной физики и спектроскопии Альфия Нестеренко рассказала о поездке в США — 21 августа и она наблюдала за полным солнечным затмением.


Поехать на другой континент, чтобы увидеть уникальное явление, она решила ещё в 2008 году — тогда солнечное затмение в Новосибирске привлекло внимание американских учёных, рассказала она корреспонденту НГС.НОВОСТИ 24 августа.


Альфия Нестеренко остановилась в штате Мичиган, но, чтобы увидеть затмение, ей пришлось поехать в Теннесси примерно в 600 км от Мичигана. «Мы изучали статистику погодных изменений. Изначально мы планировали наблюдать в Небраске, но облачный покров изменился, и нам пришлось поехать в Теннесси, где мы жили до этого несколько лет», — рассказала Нестеренко.


По её словам, добраться до линии наблюдений было непросто. Дорожные развязки в штате Огайо, через который ей пришлось ехать до места, «очень плохо продуманы», особенно около города Цинциннати. Нестеренко простояла в пробках несколько часов, проблем добавили жара и «несвоевременное желание дорожных служб делать разметку на дороге именно перед полным солнечным затмением». По дороге висели плакаты и цифровые табло с отсчётом времени до наступления затмения, вспоминает она.


Место, откуда Альфия Нестеренко наблюдала за солнечным затмением
Место, откуда Альфия Нестеренко наблюдала за солнечным затмением


За затмением Нестеренко наблюдала недалеко от места под названием Sweet Water, около Церкви Виктория — её служащие согласились выключить уличные фонари. «Добравшись до места, мы протестировали оборудование, настроили монтировку на Полярную звезду и провели ночь рядом с оборудованием. Американцы, которые также загодя прибыли туда из разных городов, живо интересовались инструментом и наблюдениями. В основном люди были оснащены только камерами и маленькими треногами», — говорит Нестеренко. Её телескоп так привлекал внимание американцев, что во время полной фазы затмения сибирячке пришлось поставить рядом объявление с просьбой не беспокоить учёных.


Снимок затмения, который сделала Альфия Нестеренко
Снимок затмения, который сделала Альфия Нестеренко


Перед затмением на небе появились облака, вспоминает она, что ставило под угрозу все наблюдения: «Солнце чуть запутывалось в них», — говорит Нестеренко. Однако в последний момент облака отошли от светила — учёным удалось сделать снимки. «Конечно же, у всех было очень радостное настроение во время всех фаз затмения, несмотря на полицейскую машину, постоянно находившуюся неподалёку. Главными и очень ожидаемыми были две с половиной минуты полной фазы затмения — люди не могли удержать восторженных возгласов. Птицы тоже громче зазвучали. Появились звёзды: Меркурий рядом с Солнцем, подальше Венера», — делится впечатлениями учёный.


В мае НГС.НОВОСТИ подробно рассказывали о новосибирской обсерватории «Вега», которой заведует Нестеренко — там пытаются защитить человечество от метеоритов и верят в НЛО.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведет наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.

Наталья Гредина
Фото Марека Демянски (1), предоставлены Альфиёй Нестеренко (2, 3)

Прочтений: 1843
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (45)45
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено