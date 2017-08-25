Будет парковка: мэрия объяснила пропажу асфальта на площади Гарина-Михайловского

Работы ведёт компания «Стройградинвест»

Мэрия рассказала подробности ремонтных работ на площади у вокзала Новосибирск-Главный, где накануне вечером начали убирать асфальт.





«Здесь в сентябре появится парковка. Разрешение на её строительство организации "Стройградинвест" дало управление архитектурно-строительной инспекции мэрии. Когда парковка будет готова, её передадут на баланс муниципалитета», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии, не уточнив количество парковочных мест на новой площадке.







Строительные работы на площади Гарина-Михайловского корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил вчера, 24 августа. Справа от главного входа в здание рабочие сняли большой кусок асфальта и огородили это место забором.





Вопрос с парковочными местами в Новосибирске стоит очень остро — мест для стоянки в центре города не хватает. Но автолюбители испытывают немало трудностей и при парковке машин в других районах города. Недавно, например, разгорелся скандал вокруг парковки около Новосибирского зоопарка. Общественники добились того, чтобы им дали бесплатно поставить там машины.