Будет парковка: мэрия объяснила пропажу асфальта на площади Гарина-Михайловского

Работы ведёт компания «Стройградинвест»
Работы ведёт компания «Стройградинвест»

Мэрия рассказала подробности ремонтных работ на площади у вокзала Новосибирск-Главный, где накануне вечером начали убирать асфальт.


«Здесь в сентябре появится парковка. Разрешение на её строительство организации "Стройградинвест" дало управление архитектурно-строительной инспекции мэрии. Когда парковка будет готова, её передадут на баланс муниципалитета», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-центре мэрии, не уточнив количество парковочных мест на новой площадке.


Строительные работы на площади Гарина-Михайловского корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил вчера, 24 августа. Справа от главного входа в здание рабочие сняли большой кусок асфальта и огородили это место забором.


Вопрос с парковочными местами в Новосибирске стоит очень остро — мест для стоянки в центре города не хватает. Но автолюбители испытывают немало трудностей и при парковке машин в других районах города. Недавно, например, разгорелся скандал вокруг парковки около Новосибирского зоопарка. Общественники добились того, чтобы им дали бесплатно поставить там машины.

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Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

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