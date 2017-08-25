На площади у вокзала Новосибирск-Главный сняли асфальт
На площади у вокзала Новосибирск-Главный начались строительные работы — неподалёку от главного входа в здание сняли большой кусок асфальта.
Снятый участок асфальта на привокзальной площади корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил вечером 24 августа. Его обнесли деревянным забором. Также ремонтные работы ведутся на главной лестнице, ведущей с площади к первому этажу вокзала, — там обновляют покрытие стенки.
В службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что предприятие занимается только ремонтом лестницы. За дорожно-строительные работы на привокзальной площади отвечает мэрия Новосибирска.
В администрации города пояснили, что, предположительно, заказчиком работ выступает департамент архитектуры. Более подробную информацию в мэрии пообещали предоставить в ответе на запрос. Редакция ждёт разъяснений в ближайшее время.
Привокзальная площадь как лицо города постоянно становится предметом обсуждения новосибирцев. В июле горожане возмутились тем, что на площади оказались переполнены мусорные контейнеры.
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Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова