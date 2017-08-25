На площади у вокзала Новосибирск-Главный сняли асфальт

На площади у вокзала Новосибирск-Главный начались строительные работы — неподалёку от главного входа в здание сняли большой кусок асфальта.





Работы ведутся справа от главного входа вокзала





Снятый участок асфальта на привокзальной площади корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил вечером 24 августа. Его обнесли деревянным забором. Также ремонтные работы ведутся на главной лестнице, ведущей с площади к первому этажу вокзала, — там обновляют покрытие стенки.





Снятый участок асфальта огородили деревянным забором





В службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что предприятие занимается только ремонтом лестницы. За дорожно-строительные работы на привокзальной площади отвечает мэрия Новосибирска.







Участок ремонтных работ огорожен сигнальными лентами



В администрации города пояснили, что, предположительно, заказчиком работ выступает департамент архитектуры. Более подробную информацию в мэрии пообещали предоставить в ответе на запрос. Редакция ждёт разъяснений в ближайшее время.





За ремонт мостовой стенки отвечает ЗСЖД





Привокзальная площадь как лицо города постоянно становится предметом обсуждения новосибирцев. В июле горожане возмутились тем, что на площади оказались переполнены мусорные контейнеры.