На ОбьГЭСе появилась лавочка для хмурых новосибирцев

Лавочку установили на повороте с улицы Гидромонтажной на улицу Софийскую
Лавочку установили на повороте с улицы Гидромонтажной на улицу Софийскую

Новосибирцы 24 августа установили в микрорайоне ОбьГЭС лавочку-улыбку.


«Это была коллективная инициатива. Я подсмотрел в интернете идею, подумал, почему бы на ОбьГЭСе такую не сделать. Посоветовался с друзьями, они одобрили. Обратился в совет ТОС "Больничный городок" — они тоже поддержали идею, и мы начали её реализовывать. Место для установки нам выделила администрация Советского района», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из инициаторов проекта, житель ОбьГЭСа Антон Бурмистров.


Антон говорит, что место, где появилась лавочка, очень людное и заметное. Все жители микрорайона проходят по этой тропинке. Теперь там смогут отдыхать мамы с колясками, бабушки.


Жители ОбьГЭСа надеются, что лавочка прослужит не один год
Жители ОбьГЭСа надеются, что лавочка прослужит не один год


«Над лавочкой работали около 15 человек. Перед установкой мы провели субботник, скосили траву. Волонтёры покрасили лавочку. А так в целом кто-то помог деньгами, кто-то советом, транспортировкой — все внесли свою лепту», — поделился Антон.


Каркас лавочки получился металлическим, доски сделаны из лиственницы. На материалы потратили 13 тысяч рублей. При этом ещё остались деньги на установку двух урн — около лавочки-улыбки и около лестницы-радуги. Вскоре они займут свои места. Активисты, в свою очередь, намерены попросить районную администрацию взять урны на обслуживание.


Год назад в микрорайоне ОбьГЭС появилась другая необычная лавочка — она сделана из разноцветных карандашей. Она находится неподалёку от лавочки-улыбки — около Центра детского творчества на улице Приморской, 3.

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Ольга Власова
Фото vk.com/nadobroedelo

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