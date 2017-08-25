На ОбьГЭСе появилась лавочка для хмурых новосибирцев

Лавочку установили на повороте с улицы Гидромонтажной на улицу Софийскую

Новосибирцы 24 августа установили в микрорайоне ОбьГЭС лавочку-улыбку.





«Это была коллективная инициатива. Я подсмотрел в интернете идею, подумал, почему бы на ОбьГЭСе такую не сделать. Посоветовался с друзьями, они одобрили. Обратился в совет ТОС "Больничный городок" — они тоже поддержали идею, и мы начали её реализовывать. Место для установки нам выделила администрация Советского района», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из инициаторов проекта, житель ОбьГЭСа Антон Бурмистров.







Антон говорит, что место, где появилась лавочка, очень людное и заметное. Все жители микрорайона проходят по этой тропинке. Теперь там смогут отдыхать мамы с колясками, бабушки.







Жители ОбьГЭСа надеются, что лавочка прослужит не один год





«Над лавочкой работали около 15 человек. Перед установкой мы провели субботник, скосили траву. Волонтёры покрасили лавочку. А так в целом кто-то помог деньгами, кто-то советом, транспортировкой — все внесли свою лепту», — поделился Антон.







Каркас лавочки получился металлическим, доски сделаны из лиственницы. На материалы потратили 13 тысяч рублей. При этом ещё остались деньги на установку двух урн — около лавочки-улыбки и около лестницы-радуги. Вскоре они займут свои места. Активисты, в свою очередь, намерены попросить районную администрацию взять урны на обслуживание.





Год назад в микрорайоне ОбьГЭС появилась другая необычная лавочка — она сделана из разноцветных карандашей. Она находится неподалёку от лавочки-улыбки — около Центра детского творчества на улице Приморской, 3.