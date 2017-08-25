Последние выходные лета: в Новосибирск идёт тепло из Европы

Последние выходные августа будут летними

Грядущие выходные в Новосибирской области будут тёплыми, но в Новосибирске будет не больше 21 градуса.





«На ближайшие трое суток — выходные плюс понедельник — мы предполагаем, что Новосибирcкая область будет находиться в основном в области повышенного атмосферного давления, и мы ждём поступления воздушных масс из районов среднего Урала и европейской России. Воздушные массы будут теплее нормы, а температурный фон будет от 23 до 28 градусов, но по северным районам возможно завтра некоторое понижение до 17–22 градусов в связи со снижением атмосферной фронтальной зоны», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Осадки в этой ситуации маловероятны, добавил Ягудин.







По информации сайта Западно-Сибирского Гидрометцентра, в Новосибирске в субботу и воскресенье днём будет +19... +21 градус.





В начале месяца синоптики предупреждали, что в конце августа могут быть заморозки.