Стали известны подробности ночной аварии с машиной реанимации на Первомайке (обновлено)


В реанимобиле находились четыре человека, трое из них получили травмы 
В реанимобиле находились четыре человека, трое из них получили травмы 

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с машиной реанимации в Первомайском районе — автомобиль сначала выехал на «встречку», а потом врезался в дерево и перевернулся. 


ДТП случилось в 23:00 на улице Первомайской. Водитель «скорой помощи» ехал со стороны улицы Эйхе в направлении Барышево. Он вёз в больницу посёлка Кольцово 63-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У дома № 122 реанимобиль занесло на мокрой дороге на встречную полосу. Водитель потерял управление, машина врезалась в дерево и перевернулась на бок. 


«В машине было четыре человека — водитель, двое медиков (55-летняя женщина и 28-летний мужчина) и пациент. Получили травмы все, кроме водителя», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов. 


Водитель пояснил, что машину занесло на дороге из-за колеи и мокрого асфальта. 


Как уточнила главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, пациент не пострадал. Сейчас врач «скорой» находится в больнице с сотрясением головного мозга, переломом лучевой кости и гематомами. У фельдшеров также сотрясение головного мозга, но от госпитализации они отказались. По словам главврача, длительность ремонта должен оценить Медтранс. 


Аварии с участием «скорой помощи» случаются время от времени. Так, в Коченёвском районе медики прошлой осенью попали в массовое ДТП на трассе — в итоге машину «скорой» разломало до неузнаваемости

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Ольга Власова 
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