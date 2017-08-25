Стали известны подробности ночной аварии с машиной реанимации на Первомайке (обновлено)





В реанимобиле находились четыре человека, трое из них получили травмы

В ГИБДД рассказали подробности ДТП с машиной реанимации в Первомайском районе — автомобиль сначала выехал на «встречку», а потом врезался в дерево и перевернулся.





ДТП случилось в 23:00 на улице Первомайской. Водитель «скорой помощи» ехал со стороны улицы Эйхе в направлении Барышево. Он вёз в больницу посёлка Кольцово 63-летнего мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У дома № 122 реанимобиль занесло на мокрой дороге на встречную полосу. Водитель потерял управление, машина врезалась в дерево и перевернулась на бок.





«В машине было четыре человека — водитель, двое медиков (55-летняя женщина и 28-летний мужчина) и пациент. Получили травмы все, кроме водителя», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Сергей Страдымов.





Водитель пояснил, что машину занесло на дороге из-за колеи и мокрого асфальта.





Как уточнила главный врач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, пациент не пострадал. Сейчас врач «скорой» находится в больнице с сотрясением головного мозга, переломом лучевой кости и гематомами. У фельдшеров также сотрясение головного мозга, но от госпитализации они отказались. По словам главврача, длительность ремонта должен оценить Медтранс.





Аварии с участием «скорой помощи» случаются время от времени. Так, в Коченёвском районе медики прошлой осенью попали в массовое ДТП на трассе — в итоге машину «скорой» разломало до неузнаваемости.

