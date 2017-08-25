В Новосибирске задержали известного в Омске «авторитета»

Мавлохон Жахонгиров
Мавлохон Жахонгиров

В Новосибирске силовики задержали Мавлонхона Жахонгирова — известного в Омске коммерсанта, который незаконно получил российское гражданство.


О том, что ФСБ и полиция задержали в Новосибирске нелегала, сегодня, 25 августа, сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО. «Еще в 2012 году в Омске правоохранительными органами было установлено, что мужчина, имея иностранное подданство, незаконно стал гражданином Российской Федерации. По решению суда он был лишен гражданства нашей страны, но не покинул территорию России, а перешел на нелегальное положение и скрывался в Сибирском регионе», — рассказали  в пресс-службе.


На прошлой неделе силовики узнали, что нелегал может быть в Новосибирске, его задержали, оштрафовали, теперь его выдворят из страны.


Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанный — это бизнесмен Мавлонхон Жахонгиров.


По информации омского издания bk55.ru, миграционная служба в 2012 году выяснила, что у Жахонгирова, совладельца кафе «Чайхана-Кишлак», незаконное двойное узбекско-русское гражданство с 2005 года.


В Омске Жахонгиров также был известен различными конфликтами с 2010 года. Как установил суд, узбекский бизнесмен жестоко избил сортировщицу фруктов Лолу Абриеву за отказ платить ему дань. По оперативным данным, данью рэкетиры обложили всю Черлакскую оптовку, а также многие азиатские заведения города. На суде Жахонгиров заявлял, что в авторитете у работников оптовки, сам на ней не трудится, но принимает участие «в регулировании конфликтов». При этом факт серийных вымогательств коммерсант отрицал, передает омское издание.

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Елена Громкова
Скриншот 54.мвд.рф

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