Ипподромская встала в медленной пробке из-за ДТП
Утром 25 августа машины из-за ДТП попали в затор на Плехановком жилмассиве в Новосибирске.
Около 8:00, по информации пользователей сервиса Яндекс.Пробки, на Ипподромской собралась пробка длиной больше километра. Затор начинался недалеко от улицы Гоголя, а заканчивался в районе улицы Кропоткина — здесь была авария. Скорость потока на этом участке была только 3 км/ч.
В целом уровень пробок в городе утром был 4 балла.
Накануне утренняя обстановка в Новосибирске была несколько напряженней — в разных частях города случилось 7 ДТП.
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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой (1), скриншот yandex.ru/maps (2)