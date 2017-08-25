Ипподромская встала в медленной пробке из-за ДТП

Фото из архива НГС

Утром 25 августа машины из-за ДТП попали в затор на Плехановком жилмассиве в Новосибирске.





Около 8:00, по информации пользователей сервиса Яндекс.Пробки, на Ипподромской собралась пробка длиной больше километра. Затор начинался недалеко от улицы Гоголя, а заканчивался в районе улицы Кропоткина — здесь была авария. Скорость потока на этом участке была только 3 км/ч.





В целом уровень пробок в городе утром был 4 балла.





Накануне утренняя обстановка в Новосибирске была несколько напряженней — в разных частях города случилось 7 ДТП.