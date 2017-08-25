Автоинспекторы вышли в рейд после множество аварий с пешеходами
В Новосибирске автоинспекция устроила рейд из-за большого числа аварий с пешеходами в городе.
Накануне автоинспекция подвела итоги однодневного рейда.
«С начала года в Новосибирске в таких происшествиях пострадало более 320 человек, в том числе 70 детей. 120 наездов на пешеходов произошло на пешеходных переходах», - передали в ГИБДД. Например, на прошлой неделе в Калининском районе во дворе дома пострадала 5-летняя девочка. А на Станционной под машину «скорой» попал мужчина, которой переходил дорогу не по правилам.
Автоинспекторы вышли на дороги, где особенно интенсивное движение. Они обращали внимание не только на поведение водителей, но и на самих пешеходов.
«Общаясь с участниками дорожного движения, автоинспекторы напоминали, что пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Пешеходам рекомендовали размещать на одежде световозвращающие элементы для лучшей видимости в тёмное время суток», - рассказали в ГИБДД.
Всего за рейд инспектор остановили 60 водителей, которые нарушили правила на переходах. Кроме того, сотрудникам ГИБДД попались и215 пешеходов, которе неправильно шли по дороге, среди них было 36 детей.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС