Автоинспекторы вышли в рейд после множество аварий с пешеходами

С начала 2017 года на пешеходных переходах пострадали больше сотни человек

В Новосибирске автоинспекция устроила рейд из-за большого числа аварий с пешеходами в городе.







Накануне автоинспекция подвела итоги однодневного рейда.







«С начала года в Новосибирске в таких происшествиях пострадало более 320 человек, в том числе 70 детей. 120 наездов на пешеходов произошло на пешеходных переходах», - передали в ГИБДД. Например, на прошлой неделе в Калининском районе во дворе дома пострадала 5-летняя девочка. А на Станционной под машину «скорой» попал мужчина, которой переходил дорогу не по правилам.





Автоинспекторы вышли на дороги, где особенно интенсивное движение. Они обращали внимание не только на поведение водителей, но и на самих пешеходов.







«Общаясь с участниками дорожного движения, автоинспекторы напоминали, что пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Пешеходам рекомендовали размещать на одежде световозвращающие элементы для лучшей видимости в тёмное время суток», - рассказали в ГИБДД.







Всего за рейд инспектор остановили 60 водителей, которые нарушили правила на переходах. Кроме того, сотрудникам ГИБДД попались и215 пешеходов, которе неправильно шли по дороге, среди них было 36 детей.

