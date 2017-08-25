Дорожники по ночам ремонтируют улицы Ленинского района

Ремонт не прекращается даже ночью 
Ремонт не прекращается даже ночью 

Дорожные службы в ночь на 25 августа нанесли новый асфальт на участки улиц Блюхера и Ватутина. 


Ремонт дорожного полотна заметил корреспондент НГС.НОВОСТИ, который и прислал фотографии в редакцию. Согласно данным муниципального портала Новосибирска, за последнюю неделю в Ленинском районе происходит крупное восстановление дорог. Так, на этой неделе был уложен новый асфальт на улицах Фасадной, Широкой, Забалуева и на Толмачевском шоссе. 


На улице Блюхера, помимо нового покрытия, были ещё установлены новые ливневые колодцы. На улице Троллейной дорожники восстанавливают дорожные бордюры. 


В ночь на 25 августа дорожники положили новый асфальт на улицах Блюхера и Ватутина
В ночь на 25 августа дорожники положили новый асфальт на улицах Блюхера и Ватутина


В следующем году новосибирские власти пообещали избавиться от 9 мест концентрации ДТП в городе и отремонтировать 9 дорог больше чем на 1 млрд руб.


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Мария Шевлягина 
Фото Густаво Зырянова 

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