Дорожники по ночам ремонтируют улицы Ленинского района

Ремонт не прекращается даже ночью

Дорожные службы в ночь на 25 августа нанесли новый асфальт на участки улиц Блюхера и Ватутина.







Ремонт дорожного полотна заметил корреспондент НГС.НОВОСТИ, который и прислал фотографии в редакцию. Согласно данным муниципального портала Новосибирска, за последнюю неделю в Ленинском районе происходит крупное восстановление дорог. Так, на этой неделе был уложен новый асфальт на улицах Фасадной, Широкой, Забалуева и на Толмачевском шоссе.





На улице Блюхера, помимо нового покрытия, были ещё установлены новые ливневые колодцы. На улице Троллейной дорожники восстанавливают дорожные бордюры.





В ночь на 25 августа дорожники положили новый асфальт на улицах Блюхера и Ватутина



В следующем году новосибирские власти пообещали избавиться от 9 мест концентрации ДТП в городе и отремонтировать 9 дорог больше чем на 1 млрд руб.







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