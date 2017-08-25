Honda протаранила мотоциклиста на Сибиряков-Гвардейцев: его увезла «скорая»

Разбитый мотоцикл Suzuki на улице Сибиряков-Гвардейцев

Водитель Honda CR-V сбил на перекрестке мотоцикл Suzuki в Кировском районе Новосибирска.







Авария произошла вечером 24 августа возле заправки по улице Сибиряков-Гвардейцев, 54б. «Участники аварии двигались навстречу друг другу. Мотоцикл — со стороны Северного проезда, "Хонда" — со стороны улицы Мира. "Хонда" при повороте на заправку «Газойл» не пропустила встречный мотоцикл, из-за чего произошло столкновение», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Как рассказали очевидцы специалистам «Автоспаса», несколько мотоциклистов на этом участке дороги устроили гонки. Один из участников гонок успел проскочить перед «Хондой», а водитель «Сузуки» не успел.





В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали, что мотоциклиста увезли в машине «скорой помощи». «Мотоциклист жив, это пока все, что известно. Будем разбираться, сотрудники ГИБДД будут устанавливать виновника аварии», — рассказали в полиции.







Очевидцы аварии сообщили, что несколько мотоциклистов устроили гонки





На прошлой неделе произошла похожая авария возле перекрестка Красного проспекта и Колыванской — тогда байкер на мотоцикле «Хонда» врезался в «Тойоту Камри». С тяжёлыми травмами 19-летний студент был доставлен в больницу.