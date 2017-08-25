Honda протаранила мотоциклиста на Сибиряков-Гвардейцев: его увезла «скорая»

Разбитый мотоцикл Suzuki на улице Сибиряков-Гвардейцев
Разбитый мотоцикл Suzuki на улице Сибиряков-Гвардейцев

Водитель Honda CR-V сбил на перекрестке мотоцикл Suzuki в Кировском районе Новосибирска. 


Авария произошла вечером 24 августа возле заправки по улице Сибиряков-Гвардейцев, 54б. «Участники аварии двигались навстречу друг другу. Мотоцикл —  со стороны Северного проезда, "Хонда" —  со стороны улицы Мира. "Хонда" при повороте на заправку «Газойл» не пропустила встречный мотоцикл, из-за чего произошло столкновение», —  рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас». 


Как рассказали очевидцы специалистам «Автоспаса», несколько мотоциклистов на этом участке дороги устроили гонки. Один из участников гонок успел проскочить перед «Хондой», а водитель «Сузуки» не успел.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали, что мотоциклиста увезли в машине «скорой помощи». «Мотоциклист жив, это пока все, что известно. Будем разбираться, сотрудники ГИБДД будут устанавливать виновника аварии», — рассказали в полиции. 


Очевидцы аварии сообщили, что несколько мотоциклистов устроили гонки
Очевидцы аварии сообщили, что несколько мотоциклистов устроили гонки


На прошлой неделе произошла похожая авария возле перекрестка  Красного проспекта и Колыванской — тогда байкер на мотоцикле «Хонда» врезался в «Тойоту Камри». С тяжёлыми травмами 19-летний студент был доставлен в больницу. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями. 

Мария Шевлягина 
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 354
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено