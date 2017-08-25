Участок Вертковской перекрыли из-за ремонта теплотрассы

Сотрудники «СИБЭКО» ремонтируют теплотрассу на Вертковской 
Сотрудники «СИБЭКО» ремонтируют теплотрассу на Вертковской 

С 24 августа дорожники перекрыли движение на участке улицы Вертковской, расположенного возле дома № 13 по улице Сибиряков-Гвардейцев. 


Причиной перекрытия стал аварийный ремонт теплотрассы, его проводят сотрудники компании «СИБЭКО». Работы продлятся до 1 сентября, сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.


«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в пресс-службе мэрии.


Этим летом в городе активно ремонтируют городские коммуникации, из-за чего властям часто приходится менять дорожное движение. В начале июля заместитель министра ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов рассказал о том, что в этом году «СИБЭКО» выделило на модернизацию теплосетей в Новосибирске 100 млн рублей.


Улицу Вертковскую перекрыли на пересечении с улицей Сибиряков-Гвардейцев
Улицу Вертковскую перекрыли на пересечении с улицей Сибиряков-Гвардейцев


Помимо этой улицы, до 30 августа сужен проезд на улице Выборной, до 8 сентября перекрыта улица Котовского и до 20 августа сужена улица Фабричная.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Мария Шевлягина 
Фото Густаво Зырянова 

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