Участок Вертковской перекрыли из-за ремонта теплотрассы
С 24 августа дорожники перекрыли движение на участке улицы Вертковской, расположенного возле дома № 13 по улице Сибиряков-Гвардейцев.
Причиной перекрытия стал аварийный ремонт теплотрассы, его проводят сотрудники компании «СИБЭКО». Работы продлятся до 1 сентября, сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.
«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в пресс-службе мэрии.
Этим летом в городе активно ремонтируют городские коммуникации, из-за чего властям часто приходится менять дорожное движение. В начале июля заместитель министра ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов рассказал о том, что в этом году «СИБЭКО» выделило на модернизацию теплосетей в Новосибирске 100 млн рублей.
Помимо этой улицы, до 30 августа сужен проезд на улице Выборной, до 8 сентября перекрыта улица Котовского и до 20 августа сужена улица Фабричная.
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Мария Шевлягина
Фото Густаво Зырянова