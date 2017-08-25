Новосибирец взобрался вулкан в Японии и сделал оттуда отличные снимки

Рассвет на вулкане Фудзияма в Японии
Рассвет на вулкане Фудзияма в Японии

В августе новосибирский фотограф Слава Степанов посетил Японию и сделал удивительный фоторепортаж. 


Фотографии из путешествия появились в блоге сибиряка 24 августа. «Я ездил освещать деятельность авиакомпании «Якутия», которая сейчас выполняет рейсы в Японию. За неделю, которую там был, успел познакомиться с культурой японцев, увидеть, как они живут, и я остался в полном восхищении. Я думал, что азиаты по характеру примерно похожи – к примеру, китайцы немного похожи на тайцев, но 


Япония оказалась совсем другим миром. Это очень образованные, покладистые и интеллигентные люди, а сама страна — очень аккуратная, честная, воспитанная. У них далекое будущее», 


— рассказал корреспонденту НГС Степанов. 


Фото Славы Степанова
Фото Славы Степанова


Всего Степанов побывал в трех японских городах — Токио, Осаке и Хиросиме, а также поднялся на вулкан Фудзияма. 


Вид на Токио с высоты 
Вид на Токио с высоты 


«Большой Токио расположен на северо-западном берегу одноимённого залива в Тихом океане. Характерная черта мегаполиса при виде с моря — большое количество мелких островков и, соответственно, мостов между ними», — пишет новосибирец в своем блоге. 


Вечерний Токио 
Вечерний Токио 


«В Токио я провёл больше всего времени. Для меня, как фаната архитектуры, город показался невзрачным, все какое-то однотипное», —  рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов. 


Тень от вулкана падает идеально ровным треугольником на Токио
Тень от вулкана падает идеально ровным треугольником на Токио


«Еще я поднялся на вулкан Фудзияма – подъем занял около 7 часов, спуск – 3-4 часа. Гора вроде невысокая, но туристы вокруг с кислородными баллонами ходили, я этого момента немного не понял. Вид сверху был просто потрясающий», — поделился впечатлениями Степанов.


Спуск с горы Фудзияма
Спуск с горы Фудзияма


До Осаки Слава Степанов добрался на «Синкансэн» — «поезде-пуле», это «новая магистраль» сети скоростных поездов.


Новая магистраль скоростных поездов
Новая магистраль скоростных поездов


В Осаке Степанов поднялся на один из самых высоких подвесных мостов в мире — и сделал там потрясающие фотографии. «Мне не было страшно подниматься, там все безопасно. У японцев не бывает негласных ситуаций, все продумано, каждая деталь», — добавил новосибирский фотограф. 


Вид с подвесного моста в Осаке
Вид с подвесного моста в Осаке


Как рассказал сибиряк, когда он приехал в Хиросиму, у него возникло ощущение, что он попал в Волгоград. «В городе живет около миллиона жителей, по ощущениям напомнил мне Волгоград, который до сих пор ещё живет Сталинской битвой. Здесь почувствовал что-то похожее – у Хиросимы трагичная история, которая везде напоминает о себе», — отметил Степанов. 

 

Мемориальный парк мира в Хиросиме — в нём находится коллективное надгробие в память погибших от атомной бомбардировки
Мемориальный парк мира в Хиросиме — в нём находится коллективное надгробие в память погибших от атомной бомбардировки


В завершении разговора новосибирец добавил, что поездка ему вышла недёшево. «Тут довольно дороговато, иногда неоправданно дороговато. Я бы сравнил по цене эту поездку с путешествием в Лондон, к примеру», — добавил Степанов. 

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Мария Шевлягина 
Фото Славы Gelio Степанова

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