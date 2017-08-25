Новосибирец взобрался вулкан в Японии и сделал оттуда отличные снимки

Рассвет на вулкане Фудзияма в Японии

В августе новосибирский фотограф Слава Степанов посетил Японию и сделал удивительный фоторепортаж.







Фотографии из путешествия появились в блоге сибиряка 24 августа. «Я ездил освещать деятельность авиакомпании «Якутия», которая сейчас выполняет рейсы в Японию. За неделю, которую там был, успел познакомиться с культурой японцев, увидеть, как они живут, и я остался в полном восхищении. Я думал, что азиаты по характеру примерно похожи – к примеру, китайцы немного похожи на тайцев, но





Япония оказалась совсем другим миром. Это очень образованные, покладистые и интеллигентные люди, а сама страна — очень аккуратная, честная, воспитанная. У них далекое будущее»,





— рассказал корреспонденту НГС Степанов.







Фото Славы Степанова





Всего Степанов побывал в трех японских городах — Токио, Осаке и Хиросиме, а также поднялся на вулкан Фудзияма.





Вид на Токио с высоты





«Большой Токио расположен на северо-западном берегу одноимённого залива в Тихом океане. Характерная черта мегаполиса при виде с моря — большое количество мелких островков и, соответственно, мостов между ними», — пишет новосибирец в своем блоге.







Вечерний Токио





«В Токио я провёл больше всего времени. Для меня, как фаната архитектуры, город показался невзрачным, все какое-то однотипное», — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов.







Тень от вулкана падает идеально ровным треугольником на Токио





«Еще я поднялся на вулкан Фудзияма – подъем занял около 7 часов, спуск – 3-4 часа. Гора вроде невысокая, но туристы вокруг с кислородными баллонами ходили, я этого момента немного не понял. Вид сверху был просто потрясающий», — поделился впечатлениями Степанов.





Спуск с горы Фудзияма





До Осаки Слава Степанов добрался на «Синкансэн» — «поезде-пуле», это «новая магистраль» сети скоростных поездов.





Новая магистраль скоростных поездов





В Осаке Степанов поднялся на один из самых высоких подвесных мостов в мире — и сделал там потрясающие фотографии. «Мне не было страшно подниматься, там все безопасно. У японцев не бывает негласных ситуаций, все продумано, каждая деталь», — добавил новосибирский фотограф.





Вид с подвесного моста в Осаке





Как рассказал сибиряк, когда он приехал в Хиросиму, у него возникло ощущение, что он попал в Волгоград. «В городе живет около миллиона жителей, по ощущениям напомнил мне Волгоград, который до сих пор ещё живет Сталинской битвой. Здесь почувствовал что-то похожее – у Хиросимы трагичная история, которая везде напоминает о себе», — отметил Степанов.







Мемориальный парк мира в Хиросиме — в нём находится коллективное надгробие в память погибших от атомной бомбардировки





В завершении разговора новосибирец добавил, что поездка ему вышла недёшево. «Тут довольно дороговато, иногда неоправданно дороговато. Я бы сравнил по цене эту поездку с путешествием в Лондон, к примеру», — добавил Степанов.