Реанимобиль с пациентом в салоне опрокинулся на мокрой колее
Поздним вечером 24 августа в Первомайском районе Новосибирска машина реанимации опрокинулась на бок.
Авария произошла в 23:20 возле дома № 122 по улице Первомайской.
«Я мимо — там лежала перевернутая "скорая", ее на ровном месте завернуло. Видимо машину занесло на мокрой колее, там вечером дождик моросил. Два человека лежали на асфальте, вокруг них люди суетились»,
— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Илья Галиев.
Как сообщают пользователи социальных сетей, в машине «скорой помощи» находился мужчина, которого экстренно везли в больницу с черепно-мозговой травмой.
НГС.НОВОСТИ уточняют подробности аварии.
На прошлой неделе на площади Калинина произошла похожая авария — «ГАЗель» с пассажирами в салоне не пропустила «Тойоту» и перевернулась на бок.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Мария Шевлягина
Фото службы эвакуации «АСТ-54» vk.com/act54