Реанимобиль с пациентом в салоне опрокинулся на мокрой колее

Авария произошла в 23:20 на улице Первомайской
Авария произошла в 23:20 на улице Первомайской

Поздним вечером 24 августа в Первомайском районе Новосибирска машина реанимации опрокинулась на бок. 


Авария произошла в 23:20 возле дома № 122 по улице Первомайской.


«Я мимо — там лежала перевернутая "скорая", ее на ровном месте завернуло. Видимо машину занесло на мокрой колее, там вечером дождик моросил. Два человека лежали на асфальте, вокруг них люди суетились»,


  — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Илья Галиев.


Как сообщают пользователи социальных сетей, в машине «скорой помощи» находился мужчина, которого экстренно везли в больницу с черепно-мозговой травмой.


НГС.НОВОСТИ уточняют подробности аварии.


На прошлой неделе на площади Калинина произошла похожая авария — «ГАЗель» с пассажирами в салоне не пропустила «Тойоту» и перевернулась на бок.

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Мария Шевлягина 
Фото службы эвакуации «АСТ-54» vk.com/act54 

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