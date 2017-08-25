Реанимобиль с пациентом в салоне опрокинулся на мокрой колее

Авария произошла в 23:20 на улице Первомайской

Поздним вечером 24 августа в Первомайском районе Новосибирска машина реанимации опрокинулась на бок.





Авария произошла в 23:20 возле дома № 122 по улице Первомайской.





«Я мимо — там лежала перевернутая "скорая", ее на ровном месте завернуло. Видимо машину занесло на мокрой колее, там вечером дождик моросил. Два человека лежали на асфальте, вокруг них люди суетились»,





— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Илья Галиев.







Как сообщают пользователи социальных сетей, в машине «скорой помощи» находился мужчина, которого экстренно везли в больницу с черепно-мозговой травмой.







НГС.НОВОСТИ уточняют подробности аварии.







На прошлой неделе на площади Калинина произошла похожая авария — «ГАЗель» с пассажирами в салоне не пропустила «Тойоту» и перевернулась на бок.

