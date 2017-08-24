Сибиряк задохнулся, когда сушил погреб в Первомайском районе
Утром 24 августа в погребе в Первомайском районе Новосибирска задохнулся 75-летний мужчина.
Как сообщили спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), вечером 23 августа сибиряк решил просушить свой погреб перед наступлением зимы и развёл в нём костёр. Утром 24 августа он решил повторить процедуру.
«Спустившись вниз, он развел костёр и выбрался на поверхность, где в скором времени обнаружил, что костёр в погребе погас, а это является первым признаком отсутствия кислорода. Мужчина пренебрёг безопасностью и снова спустился вниз, где через мгновение потерял сознание.
Обеспокоенная жена пошла за мужем и обнаружила лежащего без сознания мужа на дне погреба», — сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».
Женщина вызвала спасателей, которые подняли тело на поверхность и передали его врачам «скорой помощи». Врачи констатировали смерть мужчины.
Как отметили спасатели, это первый подобный трагичный случай за сезон. Осенью новосибирцы часто гибнут в погребах при обработке помещения — так, два года назад спасатели извлекли из погреба супружескую пару, погибшую при подобных обстоятельствах.
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Мария Шевлягина
Фото предоставлено муниципальной аварийно-спасательной службой (МАСС)