Сибиряк задохнулся, когда сушил погреб в Первомайском районе

75-летний мужчина потерял сознание, когда пытался разжечь потухший костёр в погребе

Утром 24 августа в погребе в Первомайском районе Новосибирска задохнулся 75-летний мужчина.





Как сообщили спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), вечером 23 августа сибиряк решил просушить свой погреб перед наступлением зимы и развёл в нём костёр. Утром 24 августа он решил повторить процедуру.







«Спустившись вниз, он развел костёр и выбрался на поверхность, где в скором времени обнаружил, что костёр в погребе погас, а это является первым признаком отсутствия кислорода. Мужчина пренебрёг безопасностью и снова спустился вниз, где через мгновение потерял сознание.





Обеспокоенная жена пошла за мужем и обнаружила лежащего без сознания мужа на дне погреба», — сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».







Спасатели МАСС передали тело 75-летнего мужчины врачам, которые констатировали смерть сибиряка





Женщина вызвала спасателей, которые подняли тело на поверхность и передали его врачам «скорой помощи». Врачи констатировали смерть мужчины.







Как отметили спасатели, это первый подобный трагичный случай за сезон. Осенью новосибирцы часто гибнут в погребах при обработке помещения — так, два года назад спасатели извлекли из погреба супружескую пару, погибшую при подобных обстоятельствах.