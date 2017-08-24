Хоккей: «Сибирь» вырвала победу у рижского «Динамо»

Новосибирцы забросили за игру две шайбы
Новосибирцы забросили за игру две шайбы

24 августа новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» провел второй матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги. 


Новосибирцы встретились дома с рижским «Динамо», игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.


«Сибирь» получила игровое преимущество ближе к середине второго периода. На 23-й минуте два игрока «Динамо» с небольшой разницей во времени получили удаления. «Настоящий подарок делают нам рижане. Надо решать!!» — отметил комментатор в онлайн-трансляции на сайте «Сибири». 


Новосибирцы воспользовались большинством и открыли счёт на 25-й минуте, отличился Игорь Левицкий. Хозяева лидировали почти до конца второго периода, но на 38-й минуте гости сравняли. 
Счет оставался равным почти до конца игры, но на 59-й минуте решающую шайбу в ворота «Динамо» забросил легионер Александр Бергстрём. 


Первый матч сезона «Сибирь» провела 2 дня назад — 22 августа новосибирцы обыграли московский «Спартак». Следующая игра для новосибирской команды также дома, 26 августа, против череповецкой «Северстали». 



Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.

Елена Громкова 
Скриншот  и видео khl.ru

Прочтений: 1181
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено