Хоккей: «Сибирь» вырвала победу у рижского «Динамо»

Новосибирцы забросили за игру две шайбы

24 августа новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» провел второй матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги.



Новосибирцы встретились дома с рижским «Динамо», игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



«Сибирь» получила игровое преимущество ближе к середине второго периода. На 23-й минуте два игрока «Динамо» с небольшой разницей во времени получили удаления. «Настоящий подарок делают нам рижане. Надо решать!!» — отметил комментатор в онлайн-трансляции на сайте «Сибири».



Новосибирцы воспользовались большинством и открыли счёт на 25-й минуте, отличился Игорь Левицкий. Хозяева лидировали почти до конца второго периода, но на 38-й минуте гости сравняли.

Счет оставался равным почти до конца игры, но на 59-й минуте решающую шайбу в ворота «Динамо» забросил легионер Александр Бергстрём.



Первый матч сезона «Сибирь» провела 2 дня назад — 22 августа новосибирцы обыграли московский «Спартак». Следующая игра для новосибирской команды также дома, 26 августа, против череповецкой «Северстали».









