Дело о долгах по зарплате в «Сибнефтегеофизике» дошло до суда

На пикет в мае вышли около 80 человек

В Новосибирске перед судом предстанет 48-летний гендиректор «Сибнефтегеофизики» — он задолжал сотрудникам предприятия почти 50 млн рублей.







Расследование уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты) завершил второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления областного СК.





По версии следствия, с января по июль 2016 года руководитель предприятия не платил зарплату 386 работникам предприятия и задолжал им 50 млн рублей. При этом деньги на счетах «Сибнефтегеофизики» были.





«В нарушение законодательства, устанавливающего очередность исполнения финансовых обязательств, директор акционерного общества расходовал денежные средства предприятия для проведения расчетов с контрагентами организации», — пояснили в пресс-службе СКР по НСО.





Следователи во время работы над уголовным делом изучили все документы организации, провели несколько особо сложных бухгалтерских экспертиз. Допросили работников организации в более чем 20 регионах страны.





Подозреваемый полностью признал вину. На его счетах арестовано 8,45 млн рублей, сообщили в СК. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу.







«По информации арбитражного управляющего, сейчас производится реализация имущества должника общей стоимостью около 300 млн рублей, а также ожидается поступление денежных средств в результате взыскания дебиторской задолженности в сумме около 100 млн рублей», — добавили в следственном комитете.





По данным из открытых источников, до ноября 2016 года «Сибнефтегеофизику» возглавлял Станислав Лосев.







В мае этого года сотрудники «Сибнефтегеофизики» вышли на пикет в центре Новосибирска. Люди обратили внимание, что живут год без зарплаты, и попросили помочь им полпреда Сергея Меняйло.

