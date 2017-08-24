Профессор НГУ сыграл учёного из фильма «Назад в будущее»


Видеоролик сняли всего за два часа 
Видеоролик сняли всего за два часа 

Видеостудия NSU LIFE, которая занимается съемками роликов о жизни НГУ, опубликовала 24 августа видео, призывающее первокурсников посетить 1 сентября традиционный для НГУ Open Space Picnic.


«Каждый год концептуальной основой пикника становятся книга или фильм, сюжет которых связан с развитием науки и технологий. 


Тема этого года — встреча времен, воплощенная в трилогии Роберта Земекиса "Назад в будущее"», —  объяснили свою идею в NSU LIFE.


Ролик длится 50 секунд — события разворачиваются в прошлом, то есть в мае 2017 года. Главный герой ролика — студент НГУ по имени Мартин Макфлай встречает профессора Эмметта Брауна, который прибыл к нему из сентября того же года. 


Ролик призывает первокурсников посетить 1 сентября Open Space Picnic



Режиссер ролика Ирина Соколова рассказала НГС.НОВОСТИ о концепции и съемках: «По сюжету магистрант Гуманитарного института НГУ Степан Семёнов в роли Марти Макфлая не может попасть в здание университета через турникет из-за какого-то события, которое произошло в будущем, а доктор Эмметт Браун пытается предупредить его об этом. Они вместе садятся в машину времени и отправляются назад в будущее. В роли Эмметта Брауна снялся декан факультета естественных наук Владимир Анатольевич Резников».


По мнению Соколовой, 


Резников внешне очень похож на Брауна, поэтому команда предложила ученому сыграть его роль: «Оставалось добавить только очки для сварки и белый халат», — рассказала она. Резников согласился сразу же. «Он отлично знает сюжет фильма и даже пошутил: "И в роли кого вы меня будете снимать? В роли собаки доктора Эйнштейна?"».


Для съемок использовали ярко-зелёный кабриолет Toyota MR-S 2000 года выпуска
Для съемок использовали ярко-зелёный кабриолет Toyota MR-S 2000 года выпуска


Найти оригинальный DeLorean DMC-12 в Новосибирске было невозможно, рассказывает режиссер ролика, поэтому его заменили на другой ретро-кар – ярко-зеленый кабриолет марки Toyota MR-S 2000 года выпуска, который нашли в Академгородке. Всего на съемки 45-секундного ролика потратили два часа, а постобработка заняла два дня, рассказала Соколова.  


В прошлый раз NSU LIFE сняли фильм про «Сибирский Хогвартс», посвященный СУНЦ НГУ

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Наталья Гредина 
Фото предоставлены Ириной Соколовой
Видео  youtube.com, канал NSU LIFE

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