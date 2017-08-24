Приставы незаконно списали с ростовчанина долг его тезки из Новосибирска

У жителя Ростова незаконно списали со счёта больше десяти тысяч рублей

Ростовчанин выиграл иск к судебным приставам, которые списали долг, приняв его за новосибирца.





Житель Ростова-на-Дону А.Кузнецов подал в суд на двух приставов, которые списали деньги с его счета в банке ВТБ24. Они приняли мужчину за его полного тёзку из Новосибирска, говорится в материалах дела на сайте Кубышевского районного суда.





Средства, которые списали приставы, предназначались для погашения банковского кредита.







«В связи с этим он был вынужден занять деньги [у другого человека], понеся затраты на выплату процентов по договору займа, и повторно внести денежные средства в банк, кроме того, деньги на карте были заблокированы в течение длительного периода», — сказано в документах.



Мужчина заявил, что с его счета пропало 12,4 тысячи рублей. Приставы в суде признали, что списали только 145 рублей. Районный суд посчитал их действия незаконными, но не нашел доказательств того, что со счета пропали именно 12,4 тысячи. Отметим, что один из приставов на момент рассмотрения иска уже уволился из ведомства.



Федеральная служба судебных приставов обжаловала решение в областном суде. В ФССП заявили, что из-за специфики существующего межведомственного электронного документооборота приставы не могут получить дополнительную информацию, чтобы опознать должника, — они должны опираться только на сведения, введенные в базу до них.





Как сообщили в пресс-службе облсуда, апелляционная инстанция оставила решение в силе.





НГС.НОВОСТИ направили запрос в пресс-службу областной ФССП и попросили прокомментировать ситуацию. В ведомстве ошибку объяснили тем, что сейчас для идентификации должника приставы используют только при признака — фамилию, имя, отчество, дату рождения и место рождения. Но тем не менее место рождения удаётся узнать не всегда.







«Сейчас ФССП России проводит мероприятия, направленные на сокращение случаев ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительному производству. Ведомство прорабатывает вопрос о возможности создания общероссийского реестра, содержащего сведения о должниках, чьи персональные данные совпадают с персональными данными иных граждан», — рассказали в ведомстве.







С ошибками в работе приставов время от времени сталкиваются и сами новосибирцы. Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали историю Виталия Шелкова, который не мог продать свой внедорожник из-за долгов его прежнего собственника. Приставы упорно выставляли мужчине задолженность совершенного другого человека.







Но бывают случаи, когда сами приставы страдают от своей работы. Так случилось, например, с бывшим сотрудником ведомства Игорем Кирилловским. Он не убедился в том, кто на самом деле является собственником здания, которое было решено снести за долги компании. В итоге произошла ошибка, и пристав попал под уголовное преследование.