Глава Барабинска не расселил людей из ветхого жилья и попал под следствие

Максим Овсянников стал главой Барабинска в прошлом году

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего главы Барабинска Максима Овсянникова, который не выполнил программу по переселению людей из ветхого жилья.







Уголовное дело по ч. 11 ст. 293 УК РФ (халатность) возбудило следственное управление СКР по НСО после изучения материалов Барабинского межрайонного прокурора.





По данным следствия, глава муниципалитета заключил в 2013 году с подрядчиком муниципальный контракт больше чем на 39 млн рублей для расселения людей по областной программе переселения граждан из аварийного жилья. Адресная программа финансировалась из местного и областного бюджетов, а также внебюджетных источников, сообщили в пресс-службе СУ областного СК.





Строительство дома в квартале «Г» до сих пор не завершено

К 1 апреля 2014 года застройщик должен был передать администрации города 46 готовых квартир. Но дом до сих пор не построен. Тем не менее глава города с 2013 по 2016 год «в нарушение условий муниципального контракта» заплатил застройщику больше 37 млн рублей.







Максим Овсянников стал главой Барабинска в апреле прошлого года, до этого он пять лет занимал должность руководителя администрации муниципалитета.







Депутат Совета депутатов Барабинска Константин Терещенко в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ пояснил, что речь идёт о доме в квартале «Г».





«Строители возвели две половины дома, с нарушениями. Как я понимаю, согласовывал изменения в проекте, подписывал и перечислял деньги непосредственно [Максим] Овсянников. В итоге из-за отклонения от проекта по дому пошла трещина. Потом началось банкротство одной организации, передача дел другой... Люди должны были заселиться в этот дом больше 1,5 лет назад, по закону. Теперь этим людям можно только посочувствовать», — рассказал Терещенко.







Расселение из ветхого и аварийного жилья ведётся и в Новосибирске. Здесь при финансовой поддержке Фонда ЖКХ с 2008 года расселили 242 многоквартирных аварийных дома, новое жилье получили 2835 семей — 7454 человека.