Больница заплатила сибирячке миллион рублей за ошибку в диагнозе

Новосибирская областная больница заплатила пациентке без решения суда

Жительнице НСО Вере Козловой поставили опасный диагноз в областной больнице, который потребовал опасного лечения. Болезнь не подтвердилась, и спустя полгода женщине удалось получить более 930 тысяч рублей компенсации.





Об истории 57-летней жительницы Чановского района Новосибирской области НГС.НОВОСТИ подробно писали в конце 2016 года: женщина узнала от новосибирских врачей, что у неё лимфома — тяжёлое заболевание крови.





После обследования Вера Козлова легла в областную больницу и прошла назначенную химиотерапию. Лечение далось сибирячке нелегко. «У меня все внутри сохнет, горит всё внутри», — признавалась она.







Дочь пациентки Ирина Приходько настояла на обследовании в Израиле. В Тель-Авивском медицинском центре Вере Козловой сказали — лимфомы у неё нет, хотя на консилиуме врачей в Новосибирске заверяли, что лечили женщину обоснованно.







Вера Козлова сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что этим летом получила компенсацию от областной больницы в досудебном порядке — около 930 тысяч рублей: это сумма, потраченная на лечение в Новосибирске и в Израиле.







«Мы написали заявление в областную больницу, они сразу же отзвонились и сказали: "Приезжайте, мы свою ошибку признаём полностью".





Но никто не предложил мне восстановиться: “Ложитесь, мы вас долечим”. Мне же яд дали, а лекарство — нет. Кровь у меня вся была убитая», — рассказала Вера Козлова.







Она отметила, что сейчас чувствует себя хорошо: «Я только с божьей помощью живу, радуюсь каждому дню».







В пресс-службе медучреждения корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что «облбольница разрешила конфликтную ситуацию с Козловой в досудебном порядке», но отказались обсуждать подробности.

