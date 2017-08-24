Чем больше, тем лучше: стоимость проезда попросил поднять и «Горэлектротранспорт»
Руководители предприятий МКП «Горэлектротранспорт» (ГЭТ) рассказали о своих расходах и объяснили, почему нужно повысить тариф в трамваях и троллейбусах.
«Основная наша проблема — это тариф. Потому что расходы предприятия, основная доля — это зарплата, налоги и электроэнергия. С 2015 года только на электроэнергию цены выросли на 23 %. А мы четвёртый год практически живём при одном и том же тарифе», — рассказал исполняющий обязанности директора МКП «ГЭТ» Виктор Марковец.
Он отметил, что вместе с электроэнергией растут цены на материалы и запчасти — это сказывается на состоянии транспорта. Последнее крупное обновление парка было в 2013 году. Сейчас предприятию нужно закупать современные троллейбусы, приспособленные для людей с ограниченными возможностями.
Новый троллейбус стоит около 16 млн рублей, заявил начальник городского управления пассажирских перевозок Владимир Кондауров.
«Мы прорабатываем и лизинговые схемы, и привлечение средств из бюджета города. Но надо понимать, что без повышения тарифа, обновление такими темпами, которые необходимы, это недостижимо. Понятно, для нас чем больше, тем лучше», — пояснил он.
По словам Кондаурова, величину нового тарифа определит областной департамент по тарифам — он уже рассматривает расчёты перевозчиков.
Сейчас проезд на трамвае и троллейбусе стоит в Новосибирске 18 рублей, а себестоимость одной поездки — 23 рубля 62 копейки. «Реально, конечно, нужно больше, чтобы развиваться и работать», — заключил Марковец.
Неделю назад о необходимости повысить тариф заговорили и в метро. Руководители подразделений рассказали о тратах предприятия и подсчитали, что при нынешней стоимости проезда в подземке им не хватит денег на безопасность и новые вагоны. Поездка в новосибирском метро сейчас стоит 20 рублей, но может подняться до 23 рублей.
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Анна Богданова
Фото Ольги Бурлаковой