Мэрия Новосибирска заплатит 30 миллионов за палатки, овощи и туалетную бумагу на случай ЧС

Чиновники внесли в резерв 25 тысяч метров туалетной бумаги

Мэрия Новосибирска раскрыла траты на запасы для ликвидации ЧС, среди которых тонны овощей и 25 км туалетной бумаги — ежегодно это будет стоить 30 млн рублей.





Как сообщали ранее НГС.НОВОСТИ, мэрия Новосибирска опубликовала постановление со списком необходимых материальных ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций в городе. В список вошли продукты питания, медикаменты, стройматериалы, одежда, палатки, средства личной гигиены и другие товары, которые используют для пострадавших в пожарах, во время паводка и других бедствий.







Как пояснили НГС.НОВОСТИ сегодня, 24 августа, в департаменте энергетики и ЖКХ мэрии, все ресурсы пополняют за счёт городского бюджета. «Восполнение резервов материальных ресурсов проводится по статье "Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий". В 2016–2018 годах размер резервного фонда составляет по 30 млн рублей ежегодно», — ответили в департаменте.





Продукты в случае ЧС будут поставлять из магазинов, с которыми у мэрии заключены договоры, в частности из «Сибирского Гиганта» и «Холидея». Непродовольственные ресурсы хранят на специальных базах и складах.





«Массовой закупки материальных ресурсов проводить не планируется, так как большая часть непродовольственных товаров имеется в организациях, ответственных за создание, хранение, использование и восполнение резервов (МКУ «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты», МУП «Горводоканал», МП «Новосибирская аптечная сеть», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»)», — объяснили в мэрии.