Новосибирскому подростку вживили искусственное ухо за 600 тысяч

Сыргак уже слышит лучше

Врачи областной больницы установили специальный имплант 14-летнему новосибирцу, родившемуся практически без ушных раковин, — деньги на него собирали жители Новосибирской области.





Сыргак родился почти без ушей — врачи определили, что у мальчика заросли слуховые проходы, и диагностировали тугоухость третьей-четвертой степени, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать мальчика Зария Арипова. Медики порекомендовали сделать мальчику операцию, но денег на искусственное ухо у семьи с четырьмя детьми не было.







Проблемы со слухом есть только у Сыргака — он мог различать очень громкие звуки. «Говорили, что это могут быть осложнения от гриппа — переболела во время беременности», — пояснила НГС.НОВОСТИ Зария Арипова.





Сыргаку оформили инвалидность, сейчас он учится в спецшколе и получает хорошие оценки, добавила мать Сыргака.







Отчаявшись найти деньги на операцию самостоятельно, Зария обратилась в новосибирское отделение благотворительного фонда «Русфонд».







«Однажды Зария просто позвонила мне по телефону. Объяснила ситуацию, попросила о помощи. Мы сразу же связались с лечащими врачами Сыргака. Проверили, уточнили, поняли, что без нас родителям подростка не обойтись. Начали работать, вести сбор средств. Собрать нужно было не только на сам слуховой аппарат костной проводимости, но и на имплант», — рассказала руководитель новосибирского «Русфонда» Екатерина Кузнецова.





Операцию в областной больнице сделали бесплатно, деньги же были нужны на само искусственное ухо. В целом процессор и имплант стоили 600 тысяч рублей — и более 400 тысяч удалось собрать с помощью специализированного фонда «Ван Моурик Медикал». Остальные деньги собрали жители Новосибирска и НСО.







Жители Новосибирской области собрали для Сыргака почти 200 тысяч рублей. Сейчас мальчику нужно ещё одно ухо

«Сбор шёл непросто, хотя нам, конечно, помогали все наши партнеры и добрые люди. Именно Сыргаку на помощь пришли... дети!





Ученики школы села Кабинетное Чулымского района провели благотворительную ярмарку и все вырученные средства — 12 тысяч рублей — перевели на покупку импланта для Сыргака», — отметила руководитель «Русфонда».







Подростка выписали из больницы неделю назад. По словам Зарии Ариповой, Сыргак — «очень серьёзный мальчик, скромный», поэтому почти не рассказывал родным об ощущениях. Но уже сейчас, несмотря на послеоперационный отёк, Сыргак стал слышать гораздо лучше, заверила мать мальчика.







Екатерина Кузнецова добавила, что сейчас фонд ищет деньги на второе «ухо» для Сыргака — с двумя имплантами он может слышать, как здоровый человек.







Ранее новосибирцам предложили поучаствовать ещё в одном благотворительном проекте «Дети вместо цветов» — подарить классному руководителю на 1 сентября один букет на всех, а остальные деньги потратить на больных детей.

