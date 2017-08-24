Парализованная после укуса клеща девушка плетёт браслеты, чтобы заработать на лечение

Врачи говорили, что у Насти нет шансов, но сейчас она уже начала самостоятельно ходить

Жизнь 27-летней Анастасии Ширяевой, управляющей в финансовой компании, изменилась четыре года назад. 15 июня, в субботу, она отправилась на прогулку в Заельцовский парк. Девушка вместе с друзьями отдыхала в беседке. Вечером на ноге она увидела клеща — Настя позвонила подруге и попросила отвезти её в клинику.





«Я приехала в больницу в Ленинском районе. Врачи спали. Пришлось будить их. Мне вытащили клеща и посоветовали его выкинуть. Я спросила: "Как же так, его ведь нужно проверить?". На это мне сказали, что к моменту проверки он будет уже негодным, ведь посмотреть его смогут не раньше понедельника», — вспоминает тот день девушка.



Насте сделали укол иммуноглобулина для профилактики. Прививку от клещевого энцефалита, которая сформировала бы иммунитет, девушка никогда не ставила. Спустя три недели она почувствовала себя плохо — температура поднялась до 40 градусов.



«Первая мысль была, что простыла. Вызвала врачей, они сразу спросили: "Клещ кусал?". Я говорю: "Да". Они тут же посоветовали быстро собираться и ехать в больницу», — продолжила собеседница.



Врачи поставили диагноз «энцефалит и менингит» и сразу же положили сибирячку в реанимацию. Она впала в кому и провела в ней больше месяца, пережила остановку сердца.





Браслеты, которые делает Настя





В общую палату девушку перевели в сентябре, тело Насти парализовало, изменилась речь. На руке шевелились только два пальца. Мама девушки, пенсионерка Валентина Борисовна, два с лишним года не отходила от Насти ни на шаг: дочку приходилось мыть, кормить, одевать... В конце прошлого года решила нанять сиделку. Та пришла на встречу с Настей с хризантемой из бисера, которую сделала сама. Так у девушки появилось новое хобби. Сначала она начала делать маленьких человечков из бусин, затем браслеты и серьги. Работа над ними помогает ей разрабатывать моторику рук и приносит небольшой заработок.



Вырученных денег хватает на оплату услуг сиделки и на занятия лечебной физкультурой. Каждый день за это приходится отдавать по две тысячи рублей. Если бы не браслеты, денег бы катастрофически не хватало — на двоих в месяц у мамы с дочкой всего 23 тысячи.





Бижутерия Насти расходится по всей стране — девушка отправляет посылки в Москву, Северск, Мурманск, Томск, Омск и другие города. Украшения сибирячка делает из обычных бусин и из самоцветов — агата, коралла, бирюзы, малахита, тигрового глаза.





Сама девушка своим не самым большим заработком делится с теми, кто болен раком. «Перечисляю по 50 рублей — небольшая сумма, но тем не менее, ведь все должны друг другу помогать», — считает она.





Настя Ширяева после выписки из больницы

Недавно у Насти появился тренажёр, который помогает ей учиться ходить. Первые результаты уже видны — походка не идеальная, как будто пьяная, но это большой прогресс. Теперь в планах купить специальную ванну, потому что мыть девушку на кровати очень сложно.



Врачи не могут дать никаких прогнозов по выздоровлению Насти. Изначально они вовсе не верили в неё, утверждает Валентина Борисовна.



«Мы не смирились. Начали заниматься, заявлять о себе. А врачи — они сами ничего не знают. Нет таких лекарств, которые могут нам помочь. Но мы не сдаёмся — постоянно проходим реабилитацию в НИИТО», — говорит мама сибирячки. Настя — её единственная дочь.





Статистика неумолима: только в этом году в больницы обратились больше 20 тысяч жителей Новосибирска и области, снявшие с себя клещей. Диагноз «энцефалит» подтвердился у 118 из них. Сейчас в больницах находятся ещё 19 человек с подозрением на эту страшную болезнь, которая серьёзно влияет на работу центральной нервной системы.