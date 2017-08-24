Видео: по мошковским полям проехал очень страшный трактор

Военная техника уничтожает коноплю в Мошковском районе
Военная техника уничтожает коноплю в Мошковском районе

Полиция и ФСБ Новосибирской области уничтожили больше 8 гектаров конопли в Мошковском районе.


Операцию «Мак» полиция и ФСБ проводят каждый год. 23 августа с помощью военной спецтехники было уничтожено 8 гектаров дикорастущей конопли в нескольких местах Мошковского района.


«Операция "Мак" направлена на выявление, предупреждение и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. С начала 2017 года ликвидированы очаги роста конопли на площади более 70 гектаров, всего уничтожили 50 тонн дикорастущих наркосодержащих растений», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


После того как военный трактор скашивает коноплю, её собирают в большие кучи и сжигают или опрыскивают химией.



В прошлом году во время операции «Мак» полиция и ФСБ скосили и сожгли больше 10 гектаров конопли в Чистоозёрном, Купинском и Мошковском районах Новосибирской области.

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Ксения Евдокимова
Фото и видео ГУ МВД России по НСО

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