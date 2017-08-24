Кондуктор троллейбуса отказалась принимать мелочь у школьника

Кондуктор не захотела принимать мелочь у ребёнка

В троллейбусе № 7 кондуктор не разрешила ребёнку рассчитаться за проезд мелкими монетами — чтобы его не высадили, деньги отдал молодой человек, который стал свидетелем разборки женщины со школьником. Случилось это вчера, 23 августа.







«Она взяла эту мелочь. Что с ней сделала, в жалобе не написано», — объяснил директор Ленинского троллейбусного депо Сергей Бауэр. Кто именно написал жалобу в ЦУГАЭТ, он рассказывать отказался.







После служебной проверки, заметил директор депо, кондуктора, возможно, уволят.







«Каждый конфликтный случай идёт через меня. Вчера, например, у меня было три разбора с водителями и кондукторами именно по культуре обслуживания. Меры принимаются различные. С теми людьми, которые неблаговидно себя ведут, мы расстаемся без сожаления. За прошлый месяц, например, мы уволили четырёх кондукторов и трёх водителей», — рассказал он. Водителей, как правило, увольняют за прогулы и грубое нарушение правил дорожного движения, кондукторов — за грубость и нарушение финансовой дисциплины.





Минувшей зимой в Новосибирске произошла серия случаев, когда кондукторы высаживали детей — глава «Транспортного Союза Сибири» Валерий Ильенко тогда заявил, что такие сотрудники не должны работать на городских маршрутах.