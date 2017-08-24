14 новосибирцев пришли с плакатами к консульству Украины

Одна из участниц акции
Одна из участниц акции


Днём 24 августа 14 новосибирцев вышли в центр города, чтобы отметить День независимости Украины.


Участники акции собрались недалеко от пересечения улиц Орджоникидзе и Семьи Шамшиных возле консульства Украины.


По подсчётам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на акцию пришли 14 человек. С собой у них были воздушные шары и флаги Украины, одеты они были в основном в жёлтое и синее (цвета флага). В руках они держали открытки с поздравлениями в адрес Украины.


14 новосибирцев пришли с плакатами к консульству Украины


14 новосибирцев пришли с плакатами к консульству Украины


На этой неделе новосибирцы уже не первый раз отмечают государственные праздники на улице. Два дня назад горожане отпраздновали День российского флага — тогда к оперному театру с триколорами пришли две сотни человек.

Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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