14 новосибирцев пришли с плакатами к консульству Украины

Одна из участниц акции





Днём 24 августа 14 новосибирцев вышли в центр города, чтобы отметить День независимости Украины.





Участники акции собрались недалеко от пересечения улиц Орджоникидзе и Семьи Шамшиных возле консульства Украины.





По подсчётам корреспондента НГС.НОВОСТИ, на акцию пришли 14 человек. С собой у них были воздушные шары и флаги Украины, одеты они были в основном в жёлтое и синее (цвета флага). В руках они держали открытки с поздравлениями в адрес Украины.













На этой неделе новосибирцы уже не первый раз отмечают государственные праздники на улице. Два дня назад горожане отпраздновали День российского флага — тогда к оперному театру с триколорами пришли две сотни человек.