Авария на Серебренниковской перекрыла проезд трамваям № 13

Машины столкнулись на трамвайных путях на Серебренниковской
Машины столкнулись на трамвайных путях на Серебренниковской

Столкновение Audi и Ford на трамвайных путях на улице Серебренниковской в Новосибирске перекрыло проезд трамваям № 13.


Авария случилась в 13:15.


«Ford Focus ехал по трамвайным путям со стороны Октябрьской магистрали в сторону автовокзала, Audi Q7 была припаркована напротив дома на Серебренниковской, 2», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Водитель «Ауди» решил поехать и резко начал разворачиваться, не пропустив «Форд», — машины столкнулись.


Перед «Форда» оказался сильно разбит
Перед «Форда» оказался сильно разбит


По данным «Автоспаса», водитель «Форда» получил травму ноги, а водитель «Ауди» после ДТП жаловался на боли в шее.


Авария перекрыла движение трамваев № 13. Судя по карте городского электротранспорта, сейчас на Серебренниковской и Зыряновской стоят 11 трамваев.


Трамваи № 13 не могут проехать по Серебренниковской
Трамваи № 13 не могут проехать по Серебренниковской


В июле трамвай № 13 сам попал в аварию на Серебренниковской — трамвай два раза ударил «УАЗ Патриот», стоящий на рельсах недалеко от театра «Глобус».

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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), скрин maps.nskgortrans.ru (3)

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