Авария на Серебренниковской перекрыла проезд трамваям № 13

Машины столкнулись на трамвайных путях на Серебренниковской

Столкновение Audi и Ford на трамвайных путях на улице Серебренниковской в Новосибирске перекрыло проезд трамваям № 13.





Авария случилась в 13:15.







«Ford Focus ехал по трамвайным путям со стороны Октябрьской магистрали в сторону автовокзала, Audi Q7 была припаркована напротив дома на Серебренниковской, 2», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Водитель «Ауди» решил поехать и резко начал разворачиваться, не пропустив «Форд», — машины столкнулись.







Перед «Форда» оказался сильно разбит





По данным «Автоспаса», водитель «Форда» получил травму ноги, а водитель «Ауди» после ДТП жаловался на боли в шее.







Авария перекрыла движение трамваев № 13. Судя по карте городского электротранспорта, сейчас на Серебренниковской и Зыряновской стоят 11 трамваев.







Трамваи № 13 не могут проехать по Серебренниковской





В июле трамвай № 13 сам попал в аварию на Серебренниковской — трамвай два раза ударил «УАЗ Патриот», стоящий на рельсах недалеко от театра «Глобус».

