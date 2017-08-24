Авария на Серебренниковской перекрыла проезд трамваям № 13
Столкновение Audi и Ford на трамвайных путях на улице Серебренниковской в Новосибирске перекрыло проезд трамваям № 13.
Авария случилась в 13:15.
«Ford Focus ехал по трамвайным путям со стороны Октябрьской магистрали в сторону автовокзала, Audi Q7 была припаркована напротив дома на Серебренниковской, 2», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Водитель «Ауди» решил поехать и резко начал разворачиваться, не пропустив «Форд», — машины столкнулись.
По данным «Автоспаса», водитель «Форда» получил травму ноги, а водитель «Ауди» после ДТП жаловался на боли в шее.
Авария перекрыла движение трамваев № 13. Судя по карте городского электротранспорта, сейчас на Серебренниковской и Зыряновской стоят 11 трамваев.
В июле трамвай № 13 сам попал в аварию на Серебренниковской — трамвай два раза ударил «УАЗ Патриот», стоящий на рельсах недалеко от театра «Глобус».
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.
Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus (1, 2), скрин maps.nskgortrans.ru (3)