В запертой квартире на Петухова нашли ребёнка c миской каши на полу

Ребёнка нашли брошенным в запертой квартире
Ребёнка нашли брошенным в запертой квартире

Спасатели нашли в закрытой квартире на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска маленького ребёнка — еда для него стояла в миске на полу.


«В Муниципальную аварийно-спасательную службу (МАСС) позвонили соседи —  они услышали плач ребёнка. Не смогли достучаться в квартиру и решили вызвать спасателей», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник МАСС Дмитрий Фокин.

 

Спасатели выехали на улицу Петухова около 11:00. Они опросили соседей и выяснили, что это съёмная квартира и жильцов никто не знает. Вскоре на место прибыли полицейские и инспектор по делам несовершеннолетних — они решили вскрыть дверь. В квартире они увидели ребёнка полутора-двух лет. Внешне было непонятно, мальчик это или девочка, уточнил Фокин.


«На полу комнаты стояла тарелка с гречневой кашей и куском хлеба, а в ванной комнате был открыт кран с холодной водой, которая бежала на пол, балконная дверь была открыта», —  описали спасатели обстановку в квартире в своей группе службы в социальной сети «ВКонтакте».


Инспектор уже начал оформлять протокол, чтобы оставить записку родителям ребенка, как на пороге появилась женщина с пакетом продуктов. Она сказала, что ребенок — не её, а сама она не хозяйка квартиры.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился в пресс-службу областного ГУ МВД — информацию пообещали предоставить в ближайшее время. 



В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что полицейские решили забрать ребёнка в отделение. Они вызвали туда врачей «скорой», которые осмотрели малыша и сказали, что с ним всё в полном порядке.


Родители нашлись практически сразу же. Они были на работе, а дочку, которой 2,5 года, оставили в квартире со своей родственницей. Женщина ненадолго отлучилась в магазин, девочка заплакала, её крики и услышали соседи, объяснили в ведомстве. 


Родители забрали девочку из полиции и отправились домой. Перед этим инспектор ПНД провёл с ними профилактическую беседу.


«Семья благополучная, на учёте не стоит», —  отметили в полиции. 


Этим летом в Заельцовском районе полиция также искала родителей 2-летнего малыша. Прохожие увидели, что маленький мальчик стоит в луже абсолютно промокший, а рядом с ним никого нет. Позже выяснилось, что мама ребёнка была в гостях и в какой-то момент уснула, а мальчик ушёл из квартиры.

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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова

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