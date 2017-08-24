«Кроме вёдер, у нас ничего нет»: спасатели проверят Новосибирск после пожара в Ростове

Один из рейдов в Новосибирске уже назначен на 25 августа
Один из рейдов в Новосибирске уже назначен на 25 августа

Новосибирские спасатели собрались в рейды по частным секторам после мощного пожара в Ростове-на-Дону.


«У нас приказ вышел, будут проверки по всей Новосибирской области», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе МЧС по НСО.


Спасатели отправятся в массовые рейды после пожара в Ростове-на-Дону, произошедшего 21 августа. В тот день огонь охватил 123 дома в частном секторе в центральной части города — 58 человек обратились к врачам, 9 попали в больницу. По информации ростовского СК, во время происшествия погиб один человек.


Теперь спасатели должны будут искать в частном секторе Новосибирска горючий мусор, раздадут жителям памятки о безопасности и проверят, нет ли препятствий для проезда пожарной техники. «Оценят также состояние водоисточников и пожарных гидрантов, которые в любое время суток и погоду должны быть готовы к работе», — отметил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по НСО Александр Покидов.


Обстановка в частном секторе Новосибирска сегодня вызывает опасения у их жителей.


«Нужны проверки, конечно. Кроме воды и вёдер, у нас никаких средств нет, чтобы тушить пожар. 


Если что-то такое случится, вызываем пожарных. Раньше были лопаты, топорики, песок стоял — сейчас этого нет ничего. Сейчас пожарная служба не ходит, не проверяет печи», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Людмила Куликова, председатель ТОС «Лесоперевалка», объединяющего сотни частных домов в Ленинском районе Новосибирска.


При этом дома с газом постоянно проверяет газовая служба — они не представляют опасности. Угрозу могут представлять разбросанные дрова, дровяные печи, оставленные сухие ветки. Куликова пояснила, что ТОСу дают указание проверять дома, но обычно жители не пускают к себе общественников.


«Несколько лет назад соцзащита давала специалистов для малообеспеченных семей — они оказывали помощь для ремонта этих печей. Каких-то дополнительных работ не было. Мы даже обращались в пожарную службу, потому что видели, что около домов наложены всякие дрова. А если пожар, если загорится? У нас ещё бывают службы, которые обрезают ветки. Ветки бросают, их не вывозят, а должны, ведь сохнут ветки, их тоже можно поджечь. Ребятня бегает и бросает всё что угодно.


Если рейд пройдёт и людей предупредят официально, это поможет. А я только могу сама прийти и у них убрать, отгрести этот мусор, дрова. Я на них повлиять не могу: участковый протоколы не составляет, на комиссию никуда не вызывают», — объясняет Куликова.


Рейд в Ленинском районе, в котором находится и «Лесоперевалка», назначен на завтра, 25 августа, сообщили в мэрии Новосибирска.


Среди последних пожаров в частном секторе Новосибирска был пожар в бане в Первомайском районе на прошедших выходных.

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Елена Громкова
Фото Александра Овчинникова

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