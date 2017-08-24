Новосибирец отсудил у России компенсацию за страдания от работы

Сегодня областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений

Заседание по делу бывшего судебного пристава Игоря Кирилловского прошло в облсуде сегодня, 24 августа. Суд постановил оставить ему 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба после ложного уголовного преследования. Сам Кирилловский требовал с Министерства финансов России 1 млн рублей.





История с Игорем Кирилловским тянется с 2011 года — в то время он работал судебным приставом и начал сносить автоцентр у речного вокзала за долги компании «Автосиб». Однако Кирилловский не учёл, что у здания сменился владелец, и на момент сноса оно принадлежало не «Автосибу», а частному предпринимателю.







Арбитражный суд обязал ФССП выплатить предпринимателю 38 млн рублей в качестве компенсации ущерба от работы пристава. В свою очередь ведомство решило взыскать эти деньги с Кирилловского, но тот подал апелляцию. Областной суд поддержал его и счёл, что он всего лишь выполнял свою работу и действовал по указанию начальства. Позднее его уволили. Точку в деле поставили только в мае прошлого года.







Теперь Кирилловский требовал с Министерства финансов Российской Федерации 1 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. На сегодняшнем заседании в облсуде бывший пристав заявил, что в течение того времени, пока его держали под домашним арестом и обвиняли в халатности, он испытывал «моральные и физические страдания».





К слову, как заявили в суде, незаконное уголовное преследование длилось более 20 месяцев. Также на заседании несколько раз упомянули статью НГС.НОВОСТИ, которую опубликовали в июне 2016 года, — речь в материале шла о профессиях, за которые можно оказаться в пожизненных долгах или за решёткой. В тексте, в частности, упоминалась и история Игоря Кирилловского.





«Сам факт вынесения ограничения (о домашнем аресте. — К.Ш.) уже нарушает мои права. Я должен был спрашивать разрешения, чтобы куда-то выехать и передвигаться. Но я порядочный гражданин. <...> Мне пришлось уволиться из-за давления. Органы прокуратуры утверждают, что не были предоставлены доказательства [моральных страданий]. Таких доказательств я представить не могу, но статья на НГС появилась сразу же после того, как дело передали в суд. У меня ухудшилось здоровье на нервной почве, этот факт проигнорировали. <...> Я гражданин честный, и эти обстоятельства меня шокировали. Я каждый день думал о том, как это всё завершится. Завершать свою карьеру в государственных органах я не собирался, но в связи с тем, что у меня есть история такая, путь туда мне закрыт», — заявил Кирилловский в суде.





После заседания Игорь Кирилловский сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что недоволен размером компенсации и собирается обжаловать решение суда, однако от подробных комментариев отказался.