Новосибирец отсудил у России компенсацию за страдания от работы

Сегодня областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений
Сегодня областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений

Заседание по делу бывшего судебного пристава Игоря Кирилловского прошло в облсуде сегодня, 24 августа. Суд постановил оставить ему 80 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба после ложного уголовного преследования. Сам Кирилловский требовал с Министерства финансов России 1 млн рублей. 


История с Игорем Кирилловским тянется с 2011 года — в то время он работал судебным приставом и начал сносить автоцентр у речного вокзала за долги компании «Автосиб». Однако Кирилловский не учёл, что у здания сменился владелец, и на момент сноса оно принадлежало не «Автосибу», а частному предпринимателю.


Арбитражный суд обязал ФССП выплатить предпринимателю 38 млн рублей в качестве компенсации ущерба от работы пристава. В свою очередь ведомство решило взыскать эти деньги с Кирилловского, но тот подал апелляцию. Областной суд поддержал его и счёл, что он всего лишь выполнял свою работу и действовал по указанию начальства. Позднее его уволили. Точку в деле поставили только в мае прошлого года.


Теперь Кирилловский требовал с Министерства финансов Российской Федерации 1 млн рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. На сегодняшнем заседании в облсуде бывший пристав заявил, что в течение того времени, пока его держали под домашним арестом и обвиняли в халатности, он испытывал «моральные и физические страдания». 


К слову, как заявили в суде, незаконное уголовное преследование длилось более 20 месяцев. Также на заседании несколько раз упомянули статью НГС.НОВОСТИ, которую опубликовали в июне 2016 года, — речь в материале шла о профессиях, за которые можно оказаться в пожизненных долгах или за решёткой. В тексте, в частности, упоминалась и история Игоря Кирилловского


«Сам факт вынесения ограничения (о домашнем аресте. — К.Ш.) уже нарушает мои права. Я должен был спрашивать разрешения, чтобы куда-то выехать и передвигаться. Но я порядочный гражданин. <...> Мне пришлось уволиться из-за давления. Органы прокуратуры утверждают, что не были предоставлены доказательства [моральных страданий]. Таких доказательств я представить не могу, но статья на НГС появилась сразу же после того, как дело передали в суд. У меня ухудшилось здоровье на нервной почве, этот факт проигнорировали. <...> Я гражданин честный, и эти обстоятельства меня шокировали. Я каждый день думал о том, как это всё завершится. Завершать свою карьеру в государственных органах я не собирался, но в связи с тем, что у меня есть история такая, путь туда мне закрыт», — заявил Кирилловский в суде.


После заседания Игорь Кирилловский сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что недоволен размером компенсации и собирается обжаловать решение суда, однако от подробных комментариев отказался.

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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова

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