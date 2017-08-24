Свиней перепроверили: в Новосибирской области не нашли африканской чумы

Ветеринары уверены, что у новосибирских свиней нет африканской чумы
Ветеринары уверены, что у новосибирских свиней нет африканской чумы

Ветеринары проверили свиней, которых несколько дней назад арестовали в Чистоозёрном районе Новосибирской области, — африканской чумы у них нет. Тем не менее животные находятся на карантине. 


Два автомобиля с 42 свиньями арестовали 20 августа в Чистоозёрном районе Новосибирской области — и в тот же день специалисты взяли пробы крови на вирус африканской чумы. Вчера в администрации Баганского района (в этом районе живёт владелец животных) пояснили, что две пробы дали положительный результат.

 

«Процедуры, которые были проведены — трёхдневные. Они на сегодняшний день на 100 % подтвердили отсутствие африканской чумы у тех животных, которых арестовали при транспортировке»,


— рассказал сегодня НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы управления ветеринарии НСО Юрий Шмидт. Россельхознадзор по Новосибирской области также сообщил, что по результатам лабораторных исследований у животных нет вируса африканской чумы свиней.


Юрий Шмидт отметил, что свиньи находятся на карантине под контролем госветслужбы и органов МВД — животных нужно проверить на другие опасные болезни: сибирскую язву и туберкулез.


Владелец свиней перевозил их без документов, в том числе подтверждающих, что животные здоровы. Теперь его ждёт штраф по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ (перевозка сельскохозяйственных животных без документов) — от 3 до 5 тысяч рублей.


Африканская чума свиней вспыхнула летом в Омской области. Для людей этот вирус не опасен, но за месяц погубил более 7 тысяч свиней, что принесло региону миллионные убытки. В новосибирском Россельхознадзоре подчеркнули, что строго контролируют перевозки животных из Омской области.

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Мария Морсина
Фото Татьяны Фатеевой

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