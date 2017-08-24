«Я мальчишкой помню этот гранит»: мэр попросил новосибирцев не пакостить на новой набережной

На Михайловской набережной в Новосибирске продолжается ремонт: сегодня рабочие показали мэру Анатолию Локтю разрытый променад и плитку из Бердска.





С нижнего променада сняли асфальт и засыпали дорогу песком и щебнем





«После начала работ я приехал сюда первый раз, чтобы проверить каждый метр — пройдём всю набережную, посмотрим, как ведутся работы. Работы начали в середине лета, потому что технологические конкурсы и увязки с Москвой потребовали времени. Сроки очень сжатые: закончить должны в первой декаде октября», — рассказал мэр 24 августа.







На набережной около парка «Городское начало» начали укладывать плитку





Ремонтировать набережную начали 31 июля. Всего рабочим нужно будет уложить 15 тысяч квадратных метров плитки на променаде около Оби, сделать асфальт красного цвета на велодорожке, ливнёвую канализацию, освещение, новые лестницы и посадить газон и деревья. Стоимость ремонта вместе с проектом — 140 млн рублей. Завершат благоустройство к 15 октября.







На променаде положат плитку, а велодорожка будет асфальтирована





Сейчас подрядчик выполнил около 20 % работ: убрал старый асфальт, засыпал променад песком и щебнем и начал укладывать плитку, сделанную на заводе в Бердске.







Рабочие ремонтируют спуски к воде





Начальник участка № 1 Кирилл Леваков рассказал, что также рабочие делают железобетонный лоток для отвода воды, восстанавливают лестницы около сцены и на спусках к реке и уложили 40 % кабеля освещения. «В график укладываемся — закончим работы 11 октября, потом уберём территорию и вывезем временные ограждения», — добавил Леваков.







Всего уложат 15 тысяч квадратных метров плитки





Приведут в порядок рабочие и разрисованный парапет набережной. «Я обращаюсь к самим новосибирцам: посмотрите, в каком состоянии парапет. Вообще наша набережная историческая, я мальчишкой помню этот гранит. Смотрите, во что он превратился. Кто разрисовал его? Мы же сами, новосибирцы. Поэтому после того, как приведем всё в порядок, уже от нас зависит, в каком состоянии будет набережная. Ожидать, что специально позовут сюда охранные предприятия, насторожат полицию — всё это неэффективно. Всё зависит от нас с вами», — сказал Анатолий Локоть.







На парапете набережной новосибирцы оставили надписи и объявления





Первый этап реконструкции набережной рассчитан на два года: в этом году приведут в порядок променад у Оби и площадку у сцены, а в следующем году отремонтируют средний променад. На все работы выделено 300 млн рублей. Также на набережной появится новая сцена, её поставят в следующем году.





«После того как набережная будет оформлена, машины сюда пускать не будут, только спецтехнику для уборки. Это пешеходная часть, прогулочная зона для новосибирцев и гостей города», — заключил мэр.







Все работы на набережной закончат до 15 октября





Ранее начальник городского департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анна Терешкова рассказывала НГС.НОВОСТИ, что в следующем году ближе к улице Большевистской появится 65-метровое колесо обозрения. Аттракционы и 35-метровое колесо обозрения, которые стоят на набережной сейчас, уберут.





Аттракционы с нижней зоны набережной исчезнут





Дизайн-проект благоустройства разработали в московском конструкторском бюро «Стрелка» и новосибирском архитектурном бюро «Адаптик-А». Ремонтирует набережную компания «Перлит-Строй», которая выиграла конкурс на благоустройство.