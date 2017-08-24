Утро на дорогах Новосибирска отметилось всплеском аварий

На левом берегу случилось 3 аварии, еще 4 на правом

Утром 24 августа в Новосибирске автомобилисты попали в 7 аварий — рядом появились заторы.





Почти все 7 ДТП появились на картах Яндекса до 9 часов утра. Наиболее сложная обстановка рядом с авариями была на левом берегу: автомобили столкнулись на Станционной недалеко от площади Энергетиков и возле Коммунального моста, а также на перекрестке улиц Ватутина и Немировича-Данченко.





Еще 4 аварии произошли на правом берегу, на Красном проспекте рядом с улицей Кропоткина, на пересечении улиц Дуси Ковальчук и Нарымской, между Кошурникова и улицей Гоголя, на улице Жуковского недалеко от Северной.





Уровень пробок на дорогах в это время был 4 балла.









Накануне из-за аварии утром встало движение на Димитровском мосту.