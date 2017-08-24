Экспедиция из Новосибирска приехала на Южные Курилы за неизученными археями

Экспедиция по острову Кунашир заняла три дня
Экспедиция по острову Кунашир заняла три дня

Новосибирские микробиологи из Института цитологии и генетики СО РАН впервые съездили в экспедицию на Южные Курилы.


Три дня они изучали термальные источники на острове Кунашир, это была ознакомительная экспедиция, сообщили в заповеднике «Курильский».


«За это время им удалось обследовать Столбовские и Третьяковские источники (Столбовские pH 6,3 температура 78 градусов; Третьяковские pH 6 , температура 73 градуса), термальные выходы ручья Кислый (pH=2, температура 55 градусов)», — рассказали в пресс-службе заповедника.


За три дня ученые собрали в источниках термофильные бактерии и археи (одноклеточные микроорганизмы), а также растения, чтобы найти грибы или дрожжи, которые могли бы разлагать в кислой среде эти растения.


«Некоторые грибы и дрожжи могут существовать и развиваться при температуре 38 градусов Цельсия. Для нас очень интересно биоразнообразие курильских архей. Оно относительно слабо изучено, особенно с точки зрения молекулярно-биологических методов. Интересно, что археи в настоящее время встречаются чаще в термальных источниках, чем где-либо ещё, так как предпочитают обитать в экстремальных условиях», — объяснил руководитель экспедиции Алексей Розанов.


В следующий раз микробиологи планируют исследовать термофильные микроорганизмы, в первую очередь, в вулканических озерах кальдеры вулкана Головнина и горячих источниках вулкана Менделеева.


«Для нас, микробиологов, очень интересно озеро Горячее. Несмотря на его большие размеры и глубину, его вода имеет pН=3, такую же, как и в меньшем озере кальдеры — Кипящем, т.е. кислотность в них практически одинаковая, но при этом в Горячем — менее агрессивная среда. Мы предполагаем, что за время существования этого водоёма в нем сложилась своя уникальная комплексная изолированная экосистема, очень интересная для исследований», — отметил Розанов.


Среди последних экспедиций, в которых побывали новосибирские учёные, была поездка геологов к Земле Франца-Иосифа.

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Елена Громкова
Фото kurilskiy.ru

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